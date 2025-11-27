Jhon Durán vivió una noche amarga en la Europa League, se fue expulsado : video

Jhon Durán fue expulsado al minuto 90+1 por agredir a un rival. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán vivió este jueves una noche amarga en Estambul, donde su expulsión en el tiempo añadido marcó el cierre de un duelo tenso entre Fenerbahce y Ferencvaros por la Europa League (1-1).

La jornada arrancó con un Fenerbahce dominante, dueño de la pelota y del ritmo. El equipo turco pisó varias veces el área rival, generó aproximaciones claras y mantuvo a su rival replegado, pero careció de la precisión necesaria para romper un cero que ya comenzaba a incomodar.

Buscando más chispa en el frente ofensivo, Domenico Tedesco movió sus fichas al minuto 60. Durán ingresó en lugar del marroquí Youssef En-Nesyri con la misión de darle profundidad al ataque y aprovechar su potencia física para concretar.

Sin embargo, la visita pegó primero. Al minuto 66, Gabi Kanikovski lanzó un centro preciso y Barnabás Varga apareció con un cabezazo letal para vencer al portero Ederson. Fue un golpe que obligó al equipo local a reaccionar con urgencia.

Fenerbahce respondió casi de inmediato, apenas tres minutos después. El brasileño Anderson Talisca, siempre influyente, encontró un balón dentro del área y sacó un derechazo certero para empatar el marcador. El pase previo fue de Dorgeles Nene.

No hubo tiempo para más celebraciones ni goles, pero sí para un episodio que marcó la noche. En el tiempo de adición, Durán protagonizó un cruce con Toon Raemaekers. Ambos discutieron y el colombiano, desbordado, respondió con un frentazo que complicó su situación.

La acción ocurrió justo frente al árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, quien no dudó ni un segundo en mostrarle la tarjeta roja. Aunque la agresión no fue especialmente fuerte, la intención resultó clara para el juez, que sancionó de inmediato una acción impropia del momento y del contexto.

Al tratarse de una expulsión directa por agresión, Durán podría enfrentar una sanción de hasta tres fechas. Por ahora, el delantero completa once partidos, dos goles y dos asistencias en poco más de cuatro meses con la camiseta de uno de los clubes más grandes y exigentes de Estambul.

