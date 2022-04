Es oficial: Juan Carlos Osorio dejó de ser el entrenador del América

Juan Carlos Osorio deja al equipo complicado en la liga y eliminado de la Copa Sudamericana. EFE/Ernesto Guzmán Jr. Foto: ERNESTO GUZMAN JR

No daba para más, Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador de América de Cali. Desde hace meses, la relación del estratega y la dirigencia escarlata venía muy deteriorada. Y esa tensión, sumada a los malos resultados, no dejaron otro camino que romper el vínculo entre los Diablos Rojos y el director técnico risaraldense.

Osorio se despide con un saldo de 15 triunfos, 11 empates y 23 derrotas en 49 partidos para un rendimiento de apenas el 38%.

📄 Comunicado oficial | Juan Carlos Osorio finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. pic.twitter.com/URxXCdZSvK — América de Cali (@AmericadeCali) March 31, 2022

Osorio llegó a América en el segundo semestre de 2021, tras un frustrado segundo ciclo con Atlético Nacional. Desde entonces, el entrenador nunca pudo consolidar un equipo sólido. En el segundo semestre se quejó de la dirigencia, que nunca le trajo los jugadores que él quería.

Desde el principio, Tulio Gómez, máximo accionista de la institución vallecaucana, salió en varias entrevistas, y en su cuenta personal de Twitter, a cuestionar los métodos del estratega, sobre todo la rotación, y a mostrar su inconformismo con el juego que mostraba el equipo. Sin embargo, por el alto costo de su indemnización, no había tomado la decisión de despedirlo.

Llamaron mucho la atención, no obstante, dos tuits que el antioqueño puso hace unas semanas cuestionando, al parecer, las explicaciones de Osorio a la crisis del equipo.

“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad (...) Dios nos brinda las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas”, aseguró Gómez

Osorio, siempre al margen de las declaraciones del dueño del equipo, le contestó varias veces al dirigente, pero de forma sutil. “Si nuestra gente, no sé en qué porcentaje, quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad. Acepto la culpabilidad; si hablamos de responsables, ya lo dejo a criterio de cada uno”, aseguró en una de sus últimas ruedas de prensa.

Lo cierto es que, en medio de las declaraciones de ambas partes y el fuego amigo, los últimos resultados de América de Cali terminaron por dinamitar su salida.

Los escarlatas marchan 15 en la Liga BetPlay. Encadenan tres derrotas consecutivas en Liga (Medellín, Patriotas y Tolima), racha a la que suman la eliminación de la Copa Sudamericana.

Números catastróficos que no fueron remediados por el juego y que, como consecuencia, se llevaron el puesto del estratega antes del clásico con el líder del torneo: Millonarios.

Ahora, América emprenderá la búsqueda de un nuevo entrenador. Pica en punta el regreso de Alexandre Guimaraes, campeón en 2019.