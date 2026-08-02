¡Festival escarlata! Vea los siete goles con los que América pasó por encima de Chicó: video

América de Cali firmó una actuación impecable en el Pascual Guerrero, goleó 7-0 a Boyacá Chicó y asumió el liderato de la Liga BetPlay. Reviva las siete anotaciones de una noche en la que el equipo de David González fue ampliamente superior. Foto: América de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

América de Cali firmó una noche inolvidable en el estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por David González mostró un rendimiento arrollador de principio a fin, goleó 7-0 a Boyacá Chicó y se instaló en la cima de la Liga BetPlay con seis puntos. Con una defensa sólida, un ataque contundente y varias figuras en un nivel sobresaliente, el conjunto vallecaucano convirtió el compromiso en una auténtica fiesta para su afición.

Los grandes protagonistas de la goleada fueron Yeison Guzmán, Danny Rosero y el juvenil Kevin Angulo, quienes marcaron doblete cada uno. El otro tanto fue obra de Luis Quiñones, mientras que Tomás Ángel, aunque no logró anotar, fue uno de los futbolistas más influyentes gracias a su participación en varias de las jugadas de gol.

América impuso condiciones desde el inicio

El conjunto escarlata salió decidido a marcar diferencias desde los primeros minutos. Apenas al minuto 4 encontró la apertura del marcador luego de una rápida acción ofensiva de Tomás Ángel, quien ganó por velocidad dentro del área y envió un centro preciso para que Yeison Guzmán definiera de primera intención.

La intensidad del equipo local no disminuyó y el segundo gol llegó sobre el minuto 21. Danny Rosero aprovechó un rebote dentro del área y envió el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja.

Le recomendamos leer: Gianni Infantino y su vuelo de Ícaro: el presidente de la FIFA se está quedando solo

Antes del descanso, América volvió a golpear. Rafael Carrascal filtró un pase para Yeison Guzmán, quien controló, dejó en el camino a un rival con un enganche y definió con calidad para firmar su doblete y dejar el encuentro prácticamente sentenciado al término del primer tiempo.

La goleada se completó en el complemento

Lejos de conformarse con la ventaja, América mantuvo el mismo ritmo tras el descanso. En los primeros minutos de la segunda parte aprovechó un error en la salida de Boyacá Chicó. Tomás Ángel recuperó el balón y, con un pase de taco, habilitó a Luis Quiñones, que definió con su pierna izquierda para convertir el cuarto tanto de la noche.

El dominio del conjunto caleño fue absoluto durante los 90 minutos. Boyacá Chicó tuvo dificultades para manejar la posesión y prácticamente no logró generar peligro en ataque.

Los goles del partido

El quinto gol llegó al minuto 64. Yeison Guzmán protagonizó una nueva acción ofensiva y, tras un rebote que quedó dentro del área, Danny Rosero apareció nuevamente para completar su doblete.

Guzmán estuvo cerca de aumentar aún más su cuenta personal con un remate de media distancia que pasó muy cerca del arco defendido por Branndon Zapata. Más adelante, Edson Tortolero realizó una destacada jugada individual y dejó a Tomás Ángel frente al arco, pero el delantero no pudo definir con precisión.

Le podría interesar: Graves disturbios opacaron la goleada de Nacional sobre Jaguares en la Liga BetPlay: video

Kevin Angulo cerró una noche perfecta

En el tramo final del encuentro, David González le dio ingreso al juvenil Kevin Angulo, quien respondió de inmediato. En menos de diez minutos sobre el terreno de juego marcó dos goles y selló la histórica goleada de América, que confirmó su superioridad durante toda la noche en el Pascual Guerrero.

Con este resultado, el cuadro escarlata llegó a seis puntos y asumió el liderato del campeonato. En la próxima jornada volverá a competir en busca de mantener el paso perfecto, mientras que Boyacá Chicó, que continúa sin sumar unidades, intentará recuperarse cuando enfrente a Alianza.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador