Video| Disturbios en Nacional vs. Jaguares: pelea entre hinchas obligó a detener el partido

El compromiso entre Jaguares y Atlético Nacional fue interrumpido en el primer tiempo tras los disturbios registrados en las tribunas del estadio Jaraguay. Foto: Atlético Nacional

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Lo que parecía una tarde tranquila para Atlético Nacional en su estreno liguero terminó convirtiéndose en un escenario de tensión. Cuando el conjunto verdolaga dominaba con autoridad y ganaba 3-0 en el estadio Jaraguay de Montería, el compromiso tuvo que ser interrumpido por graves incidentes registrados en las tribunas, situación que incluso provocó el ingreso de varios aficionados al terreno de juego.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay, quedó detenido sobre el minuto 42, cuando el árbitro suspendió las acciones debido a los disturbios que se presentaban en una de las graderías del escenario deportivo.

Enfrentamiento entre hinchas obligó a detener el partido

De acuerdo con lo ocurrido durante el compromiso, los problemas se originaron por un aparente enfrentamiento entre dos grupos de aficionados de Atlético Nacional, identificados como Los del Sur y Nación Verdolaga. En medio de los incidentes, hubo lanzamiento de sillas y varios hinchas terminaron ingresando al campo de juego mientras intentaban alejarse de los disturbios.

La situación obligó a detener completamente el partido y, minutos después, los jugadores abandonaron la cancha para dirigirse a los vestuarios, mientras se esperaba información sobre la posibilidad de reanudar el compromiso.

Durante la interrupción, el cuerpo técnico de Atlético Nacional, encabezado por Lucas González, aprovechó la pausa para reunir a varios de sus futbolistas y entregar nuevas indicaciones de cara a la eventual reanudación.

El partido volvió a jugarse tras varios minutos de suspensión

Después de varios minutos de incertidumbre y sin una hora oficial para el reinicio, las autoridades permitieron que el balón volviera a rodar en el estadio Jaraguay. Con el encuentro nuevamente en marcha, Nacional mantuvo la amplia ventaja que había construido antes de la suspensión.

Al momento de la reanudación, el equipo antioqueño controlaba el desarrollo del compromiso tanto en el marcador como en el funcionamiento, mientras Jaguares buscaba respuestas con dos modificaciones en su alineación, dando ingreso a Jader Maza y Jerson Malagón por Jopito Álvarez y Darwin López.

Nacional fue ampliamente superior antes de los incidentes

Antes de que el fútbol pasara a un segundo plano por lo sucedido en las tribunas, Atlético Nacional había sido ampliamente superior en Montería.

El equipo verdolaga abrió el marcador apenas a los seis minutos con Marlos Moreno, tras una asistencia de Andrés Sarmiento. Más adelante, a los 18 minutos, Andrés Sarmiento amplió la diferencia luego de un pase filtrado de Matheus Uribe.

La goleada parcial quedó prácticamente sentenciada a los 32 minutos, cuando Alfredo Morelos aprovechó un pase de Andrés Román para definir con precisión y establecer el 3-0.

Por ahora, el compromiso continúa con ventaja de tres goles para Atlético Nacional, mientras la atención permanece centrada en los hechos de violencia ocurridos en las tribunas del estadio Jaraguay, que obligaron a detener un partido que, hasta ese momento, parecía completamente controlado por el conjunto visitante.

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