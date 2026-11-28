La agresión quedó registrada en las imágenes de la transmisión oficial de Win Sports y provocó el rechazo de ambos clubes. América de Cali denunció…

El empate entre Millonarios y América de Cali pasó a un segundo plano por un episodio que empañó la jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Dany Rosero, defensor del conjunto escarlata, fue víctima de gestos racistas y recibió dos escupitajos por parte de un aficionado ubicado en una de las tribunas del estadio El Campín , cuando abandonaba el terreno de juego tras ser expulsado.

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Hincha de Millonarios escupió a jugador de América y le hizo gestos racistas en El Campín

La agresión quedó registrada en las imágenes de la transmisión oficial de Win Sports y provocó el rechazo de ambos clubes. América de Cali denunció públicamente lo sucedido y pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes, mientras que Millonarios también se pronunció para condenar los comportamientos violentos y discriminatorios dentro del escenario deportivo.

¡El racismo y la discriminación no pueden seguir teniendo espacio en nuestra sociedad ni en los escenarios deportivos!



Rechazo lo ocurrido con Dany Rosero, y expreso toda mi solidaridad con este jugador de @AmericadeCali.



Espero que el hincha de Millonarios, responsable de… pic.twitter.com/x1KVQqzobR — Roberto Ortiz (@robertoortizu) November 28, 2026

El episodio ocurrió el viernes 27 de noviembre de 2026, durante el compromiso correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, que terminó 0-0 en Bogotá. La atención se trasladó rápidamente del resultado a lo sucedido con el defensor, en medio de un partido marcado por la tensión y las expulsiones.

¿Qué pasó con Dany Rosero en el partido entre Millonarios y América?

El incidente se presentó en el minuto 49, cuando Dany Rosero recibió tarjeta roja por un codazo sobre Leonardo Castro durante una disputa por el balón. El defensor tuvo que abandonar la cancha por el túnel ubicado en la zona occidental de El Campín y, mientras pasaba debajo de un sector de la gradería, un aficionado de Millonarios comenzó a hacerle gestos racistas.

En las imágenes también se observa cómo el hincha aprovecha el paso del futbolista para lanzarle dos escupitajos. Rosero continúa su camino sin detenerse, aunque posteriormente se levanta la camiseta para limpiarse el rostro.

La situación generó indignación y motivó diferentes reacciones en el entorno del fútbol colombiano. El aficionado quedó registrado en la transmisión oficial, por lo que América solicitó que se identifique al responsable y se tomen medidas frente a lo ocurrido.

El episodio se produjo en un encuentro que tuvo otras dos expulsiones: Rodrigo Contreras, por Millonarios, y Yani Quintero, por América de Cali. El árbitro Carlos Ortega mostró tres tarjetas rojas y varios cartones amarillos en un compromiso de alta fricción.

América y Millonarios rechazaron los actos racistas en El Campín

El primero en pronunciarse fue América de Cali, que expresó su indignación por lo sucedido con su defensor y pidió una respuesta de las autoridades del fútbol colombiano.

“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero”, manifestó la institución en su pronunciamiento.

El equipo vallecaucano también solicitó que se investiguen los hechos y que los organismos competentes adopten las medidas correspondientes. Además, fue enfático en que este tipo de comportamientos no pueden ser tolerados en los escenarios deportivos.

📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. pic.twitter.com/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

“El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, agregó el club, que reiteró su postura en contra de cualquier manifestación de discriminación.

Por su parte, Millonarios también rechazó lo ocurrido y aseguró que las conductas que atenten contra la integridad y la convivencia no tienen cabida en el fútbol ni en el estadio El Campín.

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“El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia”, señaló el conjunto embajador, que además aclaró que estos comportamientos no representan a la Familia Azul ni los principios de la institución.

Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/iqI8lUXOJr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026

David González se refirió a la situación de Dany Rosero

Tras el compromiso, el técnico de América de Cali, David González, fue consultado por lo sucedido con el defensor. Sin embargo, el entrenador aseguró que no tenía conocimiento de la agresión registrada durante la transmisión.

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“No tenía conocimiento alguno y no puedo comentar al respecto porque no sé”, respondió el estratega en la atención a los medios de comunicación.

Mientras tanto, América pidió que el caso no quede sin consecuencias y reclamó la intervención de la Dimayor y de las autoridades correspondientes.

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En lo deportivo, el empate sin goles dejó a Millonarios y América con cinco puntos en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales. Ambos equipos volverán a enfrentarse el 2 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el partido correspondiente a la cuarta jornada. Sin embargo, lo ocurrido con Dany Rosero dejó una preocupación que trasciende el resultado y volvió a poner sobre la mesa el rechazo a los actos racistas en el fútbol colombiano.

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