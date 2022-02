Osorio: “Me encantaría analizar la posibilidad de ser ministro del Deporte”

Juan Carlos Osorio, entrenador de América. Foto: América de Cali

Este jueves en la noche, América de Cali rescató un agónico empate ante La Equidad en el estadio Pascual Guerrero, que se colmó de hinchas escarlatas en la celebración de los 95 años de la institución roja.

El equipo que dirige Juan Carlos Osorio, como sucede en cada partido, fue protagonista, el que propone, el que ataca, el que juega en campo rival y crea situaciones claras de gol. Pero su efectividad en la definición es baja y termina pagándolo, recibiendo goles en su propia portería.

Hasta que en el último minuto Luis Sánchez remató dentro del área y venció al arquero del cuadro bogotano, para el 1-1 definitivo.

Después, en rueda de prensa, el entrenador risaraldense de América, ante la pregunta que le hizo un periodista sobre sus posibles intenciones de querer dirigir a la selección de Colombia, sorprendió al responder que en un futuro le gustaría ser ministro del Deporte.

“Es irrelevante. Estoy feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada. Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada, porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida”, dijo el extécnico de Millonarios y Nacional, entre otros.