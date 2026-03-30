Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los resultados de la fecha 14

Atlético Nacional es líder tras el triunfo conseguido contra Pasto en condición de visitante. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Liga BetPlay no se detuvo pese a la fecha FIFA y la jornada 14 movió la tabla de posiciones con cambios importantes tanto en la parte alta como en la pelea por entrar a los ocho.

Mientras la selección de Colombia disputó amistosos y despertó dudas de cara a la cita mundialista, los clubes siguen en competencia con la tarea de conseguir completar el calendario, especialmente quienes comienzan a competir a nivel internacional a partir de abril.

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El gran ganador de la jornada fue Atlético Nacional, que se quedó con el duelo directo por el liderato tras vencer 1-2 a Pasto como visitante. Con este resultado, el equipo antioqueño llegó a 30 puntos en 13 partidos, consolidándose en la cima con una ventaja importante.

Pasto, pese a la derrota, se mantiene segundo con 27 unidades, pero ahora con más presión de sus perseguidores.

Junior y Once Caldas se mantienen al acecho

En la parte alta, Junior de Barranquilla dio un golpe clave al vencer 0-1 a Internacional de Bogotá gracias a un tanto de Luis Fernando Muriel. Por su parte, Once Caldas sumó un empate 1-1 ante Llaneros en un partido atípico que se jugó en dos días por las condiciones climáticas.

Tolima y Millonarios no sueltan el grupo de arriba

Deportes Tolima se impuso 3-1 ante Jaguares con doblete de Luis Sandoval y se ubica quinto con 23 puntos, mostrando regularidad en el torneo.

En contraste, Millonarios dejó escapar una victoria tras empatar 2-2 frente a Fortaleza en El Campín. Aunque suma 21 puntos y es sexto, el resultado le impide acercarse más a los líderes.

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América pierde terreno y Santa Fe reacciona

Uno de los golpes de la jornada lo sufrió América de Cali, que cayó 2-1 ante Medellín luego de ir ganando. La remontada, con doblete de José Ortiz en los minutos finales, dejó al equipo caleño séptimo con 21 puntos y con dudas en su rendimiento reciente.

En cambio, Santa Fe logró una victoria clave 1-2 ante Bucaramanga. El equipo bogotano necesitaba sumar y lo consiguió con un gol definitivo de Hugo Rodallega, alcanzando los 18 puntos y acercándose al grupo de los ocho.

Zona media apretada y lucha intensa

Equipos como Internacional de Bogotá, Bucaramanga, Deportivo Cali y Águilas Doradas se mantienen en una franja muy cerrada entre los 19 y 21 puntos, lo que deja abierta la disputa por los puestos de clasificación.

El triunfo de Deportivo Cali 1-0 sobre Pereira también fue determinante para mantenerse en esa pelea, en un partido marcado por los penales, uno convertido por Avilés Hurtado y otro atajado por Alejandro Rodríguez.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

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