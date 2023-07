“Me daban por muerto, pero de ahí saqué fuerza para venir”: Edwin Cardona

El volante antioqueño Edwin Cardona en la sede del América de Cali. Foto: América de Cali S.A.

Ya es oficial. América de Cali confirmó en la tarde de este lunes que Edwin Cardona es el nuevo refuerzo escarlata para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2023. El jugador pasó los exámenes médicos con normalidad y ahora estará bajo el liderazgo del entrenador Lucas González.

“El talentoso volante Edwin Cardona es nuevo refuerzo Escarlata. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, crack!”, aseguró la ‘mechita’ a través de Twitter.

Más deportes: La semana que definirá el duelo entre Vingegaard y Pogacar en el Tour de Francia

🤩 ¡𝙔𝘼 𝙀𝙎 𝙊𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇! El talentoso volante Edwin Cardona es nuevo refuerzo Escarlata. 🎩🪄⚽️



🇦🇹 ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, crack! 👹 pic.twitter.com/MuR98jjCnP — América de Cali (@AmericadeCali) July 17, 2023

En diálogo con Win Sports, Cardona habló por primera vez como el ‘88′ de América. “Estoy contento de estar otra vez en mi país, estoy agradecido con América por darme la oportunidad de volver a jugar el fútbol colombiano. Ya mañana puedo entrenar con el grupo para estar disponible el sábado”, aseguró.

Las declaraciones de Cardona estuvieron cargadas de agradecimiento con la institución, pero también como un nuevo reto. “Me duele un poco porque hay gente que habla sin verlo a uno, sin saber qué pasa detrás del jugador. Detrás del jugador hay una persona. Hay un tema que me voy a guardar, espero que lo que me pasó a mí, no le pase a ninguna persona de la que me llegó a criticar cuando llegué. Quería volver a disfrutar del fútbol, estoy feliz acá, no lo veo como revancha, lo veo como una linda oportunidad”, agregó.

💥👹 “Quería volver a disfrutar del fútbol, estoy feliz acá, no lo veo como revancha, lo veo como una linda oportunidad”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/ym0JhIr6cu — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

“Quería volver a ser feliz. Creo que tomé una buena decisión, me daban por muerto, me duele en el corazón, pero de ahí saqué fuerza para venir. Acá no vengo por dinero, como dicen algunos periodistas”, dijo.

Le puede interesar: El impacto de Messi en la MLS: el antes y el después tras su presentación en Miami

💥👹 “Creo que tomé una buena decisión, me daban por muerto, me duele en el corazón, pero de ahí saqué fuerza para venir”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/lzgeXFejl8 — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

Cardona, además, se refirió a la plantilla de América. “A Darwin lo enfrenté en México, no tengo nada que discutir, es un crack, estar rodeado de estos grandes jugadores para mí es un orgullo”, señaló.

💥👹 “A Darwin lo enfrenté en México, no tengo nada que discutir, es un crack, estar rodeado de estos grandes jugadores para mí es un orgullo”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/qcDw7ZnBIt — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

Respecto a las versiones de su salida de Racing y a las críticas, Edwin Cardona mencionó que: “En Argentina pasaron muchas cosas que me las voy a guardar. No solo sufrí yo, sino toda mi familia. (...) Nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club, ahí sí acepto lo que a veces dicen”, sentenció.

💥👹 “En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club ahí sí acepto lo que a veces dicen”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/PzHpu2ZkhP — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

En su amplia trayectoria por el fútbol internacional desde el 2014, el volante de 30 años, ha vestido las casacas de Racing, Boca Juniors, Tijuana, Monterrey y Pachuca. En el fútbol colombiano ha pertenecido a Junior, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

Lo invitamos a leer: La ilusión de Colombia: la selección femenina ya cuenta los días para el Mundial

Ha disputado 447 partidos como profesional, en los que ha marcado 108 goles y ha entregado 72 asistencias de gol. Con la Selección Colombia absoluta disputó 46 encuentros en total, en la Copa América de Chile 2015, Copa América Brasil 2019 y 2021, y Copa Centenario de Estados Unidos; además de participar en las Eliminatorias al Mundial 2018. Anotó un total de seis goles.

Ha sido tres veces campeón en Colombia, así como campeón de una Supercopa Internacional con Racing; una Liga Profesional, una Copa Argentina y una Copa de la Liga con Boca Juniors.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador