América es el segundo semifinalista de la Copa BetPlay: así fueron los penaltis

El cuadro escarlata eliminó a Junior en una tanda de cobros desde los 12 pasos que quedó 8 a 7 en favor de los vallecaucanos.

Fernando Camilo Garzón
16 de octubre de 2025 - 03:51 a. m.
América y Junior, en Cali, en la Copa BetPlay.
Foto: América de Cali, vía X
América de Cali avanzó este miércoles a las semifinales de la Copa BetPlay 2025 luego de superar a Junior de Barranquilla en una dramática tanda de penales (8-7) en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo escarlata, que llegaba con una ventaja mínima tras el 2-1 en la ida en Barranquilla, perdió 1-0 en los 90 minutos con gol de José Enamorado, pero logró mantener la calma en los cobros y aseguró su clasificación como el segundo semifinalista del certamen, después de Medellín, que eliminó a Santa Fe.

El partido tuvo dominio alterno, aunque fue Junior el que más insistió en campo contrario. Enamorado abrió el marcador al minuto 36 y desde entonces el conjunto barranquillero manejó los tiempos.

América, pese a sus intentos en el complemento con el ingreso de Adrián Ramos y Dylan Borrero, no logró empatar. Jefferson Martínez fue figura en el arco visitante, evitando varias ocasiones claras.

En la tanda, el suspenso se mantuvo hasta el último cobro. Junior erró primero con Suárez, pero América falló también con Carrascal. Todo se definió cuando Jesús Rivas falló y Omar Bertel convirtió el octavo penal, sellando la clasificación del cuadro dirigido por César Farías.

América se medirá en semifinales al ganador entre Once Caldas y Nacional, mientras Junior se despide tras rozar la hazaña en Cali. En la otra llave Envigado o Pereira serán el rival del DIM.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

