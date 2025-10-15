América es el segundo semifinalista de la Copa BetPlay: así fueron los penaltis

América y Junior, en Cali, en la Copa BetPlay. Foto: América de Cali, vía X

América de Cali avanzó este miércoles a las semifinales de la Copa BetPlay 2025 luego de superar a Junior de Barranquilla en una dramática tanda de penales (8-7) en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo escarlata, que llegaba con una ventaja mínima tras el 2-1 en la ida en Barranquilla, perdió 1-0 en los 90 minutos con gol de José Enamorado, pero logró mantener la calma en los cobros y aseguró su clasificación como el segundo semifinalista del certamen, después de Medellín, que eliminó a Santa Fe.

🇦🇹 ¡𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗕𝗘𝗧𝗣𝗟𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟱. 🔥 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗠𝗘𝗖𝗛𝗔!! 👹 pic.twitter.com/IuLi01VyJE — América de Cali (@AmericadeCali) October 16, 2025

El partido tuvo dominio alterno, aunque fue Junior el que más insistió en campo contrario. Enamorado abrió el marcador al minuto 36 y desde entonces el conjunto barranquillero manejó los tiempos.

América, pese a sus intentos en el complemento con el ingreso de Adrián Ramos y Dylan Borrero, no logró empatar. Jefferson Martínez fue figura en el arco visitante, evitando varias ocasiones claras.

En la tanda, el suspenso se mantuvo hasta el último cobro. Junior erró primero con Suárez, pero América falló también con Carrascal. Todo se definió cuando Jesús Rivas falló y Omar Bertel convirtió el octavo penal, sellando la clasificación del cuadro dirigido por César Farías.

América se medirá en semifinales al ganador entre Once Caldas y Nacional, mientras Junior se despide tras rozar la hazaña en Cali. En la otra llave Envigado o Pereira serán el rival del DIM.

👹⚽🏆¡AMÉRICA ES EL SEGUNDO SEMIFINALISTA DE #LACOPAxWIN! El conjunto 'Escarlata' espera por Nacional o Once Caldas. pic.twitter.com/Gc7OhufnPf — Win Sports (@WinSportsTV) October 16, 2025

