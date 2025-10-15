Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay con la derrota de Millonarios en el final de la fecha

Deportivo Pereira logró un triunfo clave contra los embajadores y sigue soñando con los ocho.

Fernando Camilo Garzón
16 de octubre de 2025 - 01:57 a. m.
Pereira y Millonarios, este miércoles, en la Liga BetPlay.
Foto: Millonarios, vía X
Deportivo Pereira derrotó 3-2 a Millonarios este miércoles, en el final de la fecha 15 de la Liga BetPlay, en un partido lleno de emociones en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El conjunto bogotano se fue arriba temprano con un gol de Leonardo Castro al minuto 10, tras una gran jugada colectiva validada por el VAR. Sin embargo, el local reaccionó con carácter: Yesus Cabrera igualó desde el punto penal al 27’ y antes del descanso Gustavo Torres volteó el marcador con un derechazo preciso tras asistencia de Edwin Velasco.

En la segunda mitad, Pereira amplió la ventaja al 75’, nuevamente con Velasco como protagonista, enviando un centro perfecto que Darwin Quintero transformó de cabeza en el 3-1. Millonarios intentó reaccionar con variantes ofensivas: entraron Silva, Mosquera y Giordana, quien descontó en el tiempo añadido (90+4’) para mantener viva la esperanza azul. Aun así, el esfuerzo no alcanzó y el equipo de Hernán Torres volvió a dejar puntos en condición de visitante.

El encuentro fue intenso, con múltiples amonestaciones y cambios de ritmo. Pereira mostró efectividad y fortaleza en el mediocampo, mientras Millonarios sufrió en defensa pese a dominar la posesión. Con este resultado, el cuadro matecaña sigue soñando con los ocho, mientras los bogotanos deberán replantear su estrategia si quieren recuperar terreno en la tabla.

Así están los ocho clasificados a cinco fechas de los cuadrangulares

Terminada la fecha 15 de la Liga, Bucaramanga se mantiene como líder sólido con 30 puntos, seguido por Junior y Fortaleza con 28, mientras que Medellín y Nacional, con 27, completan el grupo de perseguidores inmediatos. Tolima, Llaneros y Santa Fe cierran los ocho primeros puestos, todos dentro del rango de clasificación, aunque sin margen de error: del sexto al octavo la diferencia es mínima, apenas tres puntos los separan del noveno lugar, lo que deja abierta la pelea por entrar a los cuadrangulares.

En la mitad de la tabla, Deportivo Cali (9° con 20) y Alianza (10° con 20) siguen al acecho de los puestos de privilegio, mientras que Once Caldas y Pereira, con 19 y 18, respectivamente, mantienen opciones matemáticas, pero necesitan una racha perfecta en las cinco jornadas restantes. El equipo matecaña, tras su triunfo 3-2 sobre Millonarios, revivió sus esperanzas, aunque su irregularidad sigue siendo una deuda pendiente.

Millonarios, por su parte, atraviesa un momento crítico. Con 17 puntos en 15 partidos, cayó al puesto 15 y ve cómo se aleja la zona de clasificación. El equipo de Torres, que suma dos derrotas en los últimos cinco juegos, deberá sumar al menos cuatro victorias para aspirar a los cuadrangulares, una tarea difícil en medio de la fragilidad defensiva que mostró nuevamente en Pereira. A falta de cinco fechas, la tabla sigue apretada, pero los azules y los matecañas ya no tienen margen para tropezar.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

