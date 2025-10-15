“Solo nos servía el título, fracasamos”: César Torres tras la eliminación de Colombia

César Torres, DT de la selección sub-20. Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

Colombia no logró alcanzar su primera final en un torneo FIFA masculino. La selección Sub-20 cayó 1-0 contra Argentina en una semifinal intensa, marcada por la entrega, el desgaste físico y los pequeños errores que definen grandes partidos. El gol de Mateo Silvetti al minuto 71 rompió la paridad y dejó sin respuesta a un equipo que luchó hasta el final, pero al que no le alcanzó la energía ni la precisión para remontar. La frustración fue visible en el rostro de los jugadores y, sobre todo, en las palabras de su técnico, César Torres, quien reconoció que el grupo se marcha dolido. “Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirven otra cosa que títulos”, declaró tras el encuentro.

🇨🇴 César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20, terminó visiblemente conmovido tras la derrota de la ‘tricolor’ frente a Argentina. 😔⚽ pic.twitter.com/cWdBGMJaZP — Gol Caracol (@GolCaracol) October 16, 2025

El entrenador, que guio a esta generación desde el Sudamericano, habló con la voz entrecortada, consciente del esfuerzo de sus dirigidos. “Hicimos un gran partido, lo buscamos. Decirle al país que no pudimos ponerles la cara pero luchamos y buscaremos terminar con decoro”, afirmó.

Torres recalcó que el plantel compitió hasta el límite, que no se guardó nada y que el resultado no refleja todo lo que entregaron en el campo. “Masticar dolor, tragarlo. Mañana saldrá el sol y buscaremos el último partido”, añadió, apelando a la resiliencia que ha intentado inculcar en el grupo desde el inicio del proceso.

En su análisis, el técnico fue autocrítico y no evitó hablar de los errores. “Este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero no es de merecimientos, es de competir y hacerlos. No podemos hacernos expulsar cometiendo este tipo de cosas, no justifico la expulsión”, dijo, en alusión a la roja que recibió Jhon Alexander Rentería en el tramo final.

“Estuvimos muy cerca, yo creo que todo el mundo lo sintió. Hay que seguir aprendiendo, nos sigue faltando el nivel de exigencia, tiene que ser alto en todos, de parte mía y de los jugadores. Esta camiseta la hemos defendido a muerte y lo vamos a hacer hasta el sábado”.

Torres reconoció el mérito del rival y no quiso refugiarse en las bajas ni en el cansancio. “No son excusas, buscamos el partido, fuimos por ellos. Hay que felicitarlos, ganaron bien y hay que masticar el dolor, tragarlo y mañana saldrá el sol”, repitió con serenidad. Argentina, más fresca y precisa, aprovechó su momento y marcó la diferencia. “Tenemos que ir a ganar el último partido para terminar en el podio”, insistió el entrenador, convencido de que cerrar con dignidad será una forma de honrar el proceso y el compromiso de los jugadores.

Aunque el objetivo principal no se cumplió, Torres subrayó el valor humano y deportivo del grupo. “Le entrego al fútbol 21 chicos que son excelentes seres humanos, respetuosos, son personas que ya tienen la camiseta de la selección y saben que es competir para ganar. Después se van llenos de valor y de principios”, expresó. El técnico resaltó la unión del grupo y la forma en que afrontaron la competencia, sin perder la humildad ni la entrega. “Nos vamos a extrañar muchísimo porque lo dan todo, yo no tengo nada que cuestionarles. Yo sí siento que me faltó. Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia, pero bueno, ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar”, agregó.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 🆚🇦🇷



🇨🇴 0-1 🇦🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/W4dCCm1VGz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 16, 2025

Colombia jugará el sábado a las 2:00 p.m. el partido por el tercer puesto frente a Francia, que perdió a primera hora con Marruecos, mientras que la final será entre los africanos y los franceses el domingo a las 6:00 p.m. Más allá del resultado, esta generación deja la sensación de que el futuro está asegurado. Aprendieron a competir, a convivir con la presión y a representar al país con carácter. Como dijo su entrenador, “hay que masticar el dolor”, pero también reconocer que detrás de cada derrota hay un proceso que empieza a construir la próxima victoria.

