Ante América, Medellín consiguió su primer triunfo en la Liga

Por la quinta jornada, el equipo paisa derrotó 2-0 a un conjunto escarlata que no jugó bien.

En esta ocasión, América de Cali saltó al césped del estadio Atanasio Girardot con línea de tres defensores atrás. Como aleros utilizó a Cristian Arrieta y Héctor Quiñones, mientras que Luis Paz y Carlos Sierra ocuparon el eje en el mediocampo. Adelante, como extremos, Déinner Quiñones (zurdo en la derecha) y Jeison Lucumí (diestro en la izquierda). Como “9”, Adrián Ramos.

El director técnico Juan Carlos Osorio cambió el sistema que utilizó en la victoria sobre Once Caldas. Y contó con opciones para abrir el marcador. Sin embargo, Deportivo Independiente Medellín se fue acomodando de a poco y le cerró los pases interiores al conjunto visitante. Además, presionó la salida americana y generó que Cristian Arrieta se equivocara en un pase hacia atrás.

En el minuto 23′, Diber Cambindo, exAmérica, recogió el pase corto del lateral derecho escarlata y se encontró de frente con Marlon Torres. Enganchó hacia el medio y sacó un derechazo que se metió en la portería defendida por Diego Novoa. Golazo en el escenario antioqueño y el Medellín en ventaja.

En el segundo tiempo Osorio realizó los cinco cambios permitidos intentando modificar el sendero del encuentro, pero no le funcionaron. América no encontró profundidad, jugó mal y, de hecho, fue el “Poderoso de la Montaña” el que amplió el marcador. En el minuto 66, tras un cobro de tiro de esquina, Adrián Arregui cabeceó un balón que no logró atajar con eficiencia el arquero visitante.

Fue 2-0 definitivo y primer triunfo en la Liga para el Medellín, que había empatado sus cuatro primeros partidos. Llegó a 7 puntos y en la próxima jornada visitará a Millonarios. Ese compromiso será el 21 de agosto en Bogotá. América, por su parte, se quedó en 9 unidades y el 20 de agosto oficiará de local ante Patriotas.