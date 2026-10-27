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Así está la lucha por los ocho cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Atlético Nacional, América y Deportivo Cali son los únicos equipos que hasta el momento han confirmado su presencia en los cuadrangulares semifinales de la máxima categoría del fútbol colombiano.

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Redacción Deportes
James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un encontronazo en la Liga Betplay 2026
Atlético Nacional lidera la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

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La Liga BetPlay 2026-II entra en su etapa más decisiva y la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales comienza a intensificarse. Con apenas tres o cuatro partidos pendientes en la fase de todos contra todos para los equipos de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, las próximas jornadas definirán cuáles serán los ocho clubes que seguirán en carrera por conquistar el título .

Por ahora, Atlético Nacional lidera la clasificación con 32 puntos, seguido por América de Cali, con 31, y Deportivo Cali, con 30. Los tres tienen prácticamente asegurada su presencia en cuadrangulares, lo que les permite afrontar los próximos compromisos con mayor tranquilidad, administrar esfuerzos y preparar una fase con menor margen de error.

Otros equipos están muy cerca de asegurar su boleto, aunque todavía no pueden cantar victoria. Independiente Santa Fe ocupa la cuarta posición con 28 unidades y depende de sí mismo para avanzar. Sin embargo, una mala racha en las jornadas restantes podría complicar su clasificación, porque en la puerta del horno también se quema el pan.

Los cardenales vienen de derrotar 2-1 a Atlético Bucaramanga este lunes, resultado que los acercó a la clasificación. El conjunto leopardo, por su parte, suma 25 puntos y también mantiene grandes posibilidades de avanzar. Entre ambos aparece Millonarios, quinto con 26 unidades, aunque los embajadores han disputado un partido más que sus rivales más cercanos en la tabla.

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La disputa por los últimos dos cupos promete ser especialmente intensa. Independiente Medellín ocupa la séptima posición con 23 puntos, mientras que Once Caldas cierra actualmente el grupo de los ocho mejores con 21. Ambos necesitan sumar en las jornadas restantes para evitar que sus perseguidores los desplacen de los puestos de clasificación.

Precisamente, Cúcuta Deportivo aparece noveno con 21 unidades, las mismas del blanco blanco, pero con una diferencia de gol inferior. Deportes Tolima también mantiene posibilidades con 20 puntos, al igual que Águilas Doradas, que suma 19 y tiene un partido menos que algunos rivales. Una buena racha podría cambiar significativamente este panorama.

Más abajo aparece Alianza, duodécimo con 18 puntos, obligado a conseguir resultados positivos y esperar tropiezos de sus competidores. El panorama para los equipos que están más abajo no es otro que jugar para completar su calendario. Entre ellos está el Junior de Barranquilla, que suma apenas 15 unidades y atraviesa una campaña muy alejada de las expectativas generadas por sus recientes títulos.

La recta final también será determinante para definir el descenso a la segunda división. Actualmente, Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba ocupan las últimas posiciones de la tabla de promedios, con registros de 0,901 y 0,911, respectivamente. Cúcuta Deportivo aparece antepenúltimo, con 1,088, por lo que tampoco puede descuidarse en las jornadas restantes para asegurar así su permanencia.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II:

Pos. Club PJ DG Pts.
1Atlético Nacional15+1732
2América de Cali15+1831
3Deportivo Cali16+1430
4Santa Fe15+828
5Millonarios16+1026
6Atlético Bucaramanga15+825
7Independiente Medellín15+123
8Once Caldas16+221
9Cúcuta Deportivo15-421
10Deportes Tolima16-120
11Águilas Doradas15-119
12Alianza FC15-1018
13Internacional de Bogotá16-417
14Llaneros16-517
15Junior15-315
16Boyacá Chicó15-1315
17Deportivo Pereira15-814
18Jaguares15-1113
19Fortaleza15-612
20Deportivo Pasto15-1212
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Por Redacción Deportes

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