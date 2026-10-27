Por ahora, Atlético Nacional lidera la clasificación con 32 puntos, seguido por América de Cali, con 31, y Deportivo Cali, con 30. Los tres…

La Liga BetPlay 2026-II entra en su etapa más decisiva y la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales comienza a intensificarse. Con apenas tres o cuatro partidos pendientes en la fase de todos contra todos para los equipos de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, las próximas jornadas definirán cuáles serán los ocho clubes que seguirán en carrera por conquistar el título .

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Así está la lucha por los ocho cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Por ahora, Atlético Nacional lidera la clasificación con 32 puntos, seguido por América de Cali, con 31, y Deportivo Cali, con 30. Los tres tienen prácticamente asegurada su presencia en cuadrangulares, lo que les permite afrontar los próximos compromisos con mayor tranquilidad, administrar esfuerzos y preparar una fase con menor margen de error.

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Otros equipos están muy cerca de asegurar su boleto, aunque todavía no pueden cantar victoria. Independiente Santa Fe ocupa la cuarta posición con 28 unidades y depende de sí mismo para avanzar. Sin embargo, una mala racha en las jornadas restantes podría complicar su clasificación, porque en la puerta del horno también se quema el pan.

Los cardenales vienen de derrotar 2-1 a Atlético Bucaramanga este lunes, resultado que los acercó a la clasificación. El conjunto leopardo, por su parte, suma 25 puntos y también mantiene grandes posibilidades de avanzar. Entre ambos aparece Millonarios, quinto con 26 unidades, aunque los embajadores han disputado un partido más que sus rivales más cercanos en la tabla.

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La disputa por los últimos dos cupos promete ser especialmente intensa. Independiente Medellín ocupa la séptima posición con 23 puntos, mientras que Once Caldas cierra actualmente el grupo de los ocho mejores con 21. Ambos necesitan sumar en las jornadas restantes para evitar que sus perseguidores los desplacen de los puestos de clasificación.

Precisamente, Cúcuta Deportivo aparece noveno con 21 unidades, las mismas del blanco blanco, pero con una diferencia de gol inferior. Deportes Tolima también mantiene posibilidades con 20 puntos, al igual que Águilas Doradas, que suma 19 y tiene un partido menos que algunos rivales. Una buena racha podría cambiar significativamente este panorama.

Más abajo aparece Alianza, duodécimo con 18 puntos, obligado a conseguir resultados positivos y esperar tropiezos de sus competidores. El panorama para los equipos que están más abajo no es otro que jugar para completar su calendario. Entre ellos está el Junior de Barranquilla, que suma apenas 15 unidades y atraviesa una campaña muy alejada de las expectativas generadas por sus recientes títulos.

La recta final también será determinante para definir el descenso a la segunda división. Actualmente, Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba ocupan las últimas posiciones de la tabla de promedios, con registros de 0,901 y 0,911, respectivamente. Cúcuta Deportivo aparece antepenúltimo, con 1,088, por lo que tampoco puede descuidarse en las jornadas restantes para asegurar así su permanencia.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II:

Pos. Club PJ DG Pts. 1 Atlético Nacional 15 +17 32 2 América de Cali 15 +18 31 3 Deportivo Cali 16 +14 30 4 Santa Fe 15 +8 28 5 Millonarios 16 +10 26 6 Atlético Bucaramanga 15 +8 25 7 Independiente Medellín 15 +1 23 8 Once Caldas 16 +2 21 9 Cúcuta Deportivo 15 -4 21 10 Deportes Tolima 16 -1 20 11 Águilas Doradas 15 -1 19 12 Alianza FC 15 -10 18 13 Internacional de Bogotá 16 -4 17 14 Llaneros 16 -5 17 15 Junior 15 -3 15 16 Boyacá Chicó 15 -13 15 17 Deportivo Pereira 15 -8 14 18 Jaguares 15 -11 13 19 Fortaleza 15 -6 12 20 Deportivo Pasto 15 -12 12

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