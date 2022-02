Tras la fecha tres, así va la Liga BetPlay

Yeison Gúzman de Nacional tras marcar gol contra Millonarios en el Campín en la fecha 3. Foto: Dimayor

Anoche finalizó la fecha tres de la Liga BetPlay. El empate 1-1 entre Pasto y Jaguares y la victoria de Tolima 2-1 frente a Unión Magdalena cerraron la jornada del campeonato nacional. Tres equipos comparten el liderato de la tabla.

Nacional, América y Jaguares se encuentran liderando la tabla de posiciones con siete puntos. El equipo verdolaga obtuvo su posición tras ganar en este fecha contra Millonarios en Bogotá con un marcador de 2-0; los diablos rojos, por su parte, se impusieron 3-0 contra Bucaramanga y Jaguares empató de local contra Pasto.

La jornada correspondiente a la fecha tres se inició con el duelo entre Cortuluá e Independiente Santa Fe, ambos equipos empataron por 1-1; posteriormente, Águilas Doradas igualó en su casa contra Once Caldas por el mismo resultado.

Júnior ganó por la mínima diferencia contra Equidad en el Metropolitano. Patriotas perdió en casa 2-3 contra Deportivo Pereira, que tuvo a Leonardo Castro como figura; Independiente Medellín venció al campeón, a Deportivo Cali con doblete de Pons en el Atanasio y Alianza Petrolera empató 2-2 con Envigado en Barrancabermeja.

La próxima jornada arrancará mañana con los partidos entre Bucaramanga y Alianza Petrolera (2:00 p.m.) y Envigado vs. Millonarios (4:05 p.m.). Santa Fe vs. Júnior (8:15 p.m.) y Nacional vs. Tolima (jueves a las 8:15 p.m.) serán los partidos más destacados de la fecha cuatro de la Liga BetPlay.

Así está la tabla de la Liga BetPlay:

1. Atlético Nacional / 7 pts. / +4.

2. América de Cali / 7 pts. / +4.

3. Jaguares / 7 pts. / +2.

4. Júnior / 6 pts. / +1.

5. Deportes Tolima / 6 pts. / +1.

6. Independiente Medellín / 6 pts. / +1.

7. Independiente Santa Fe / 5 pts. / +3.

8. Once Caldas / 5 pts. / +1.

9. Alianza Petrolera / 5 pts. / +1.

10. Deportivo Pereira / 4 pts. / +1.

11. Envigado / 4 pts / 0.

12. Millonarios / 4 pts / -1.

13. Patriotas / 3 pts / -1.

14. Cortuluá / 2 pts / -1.

15. Unión Magdalena / 2 pts. / -1.

16. Águilas Doradas / 2 pts. / -3.

17. Bucaramanga / 2 pts. / -3.

18. Equidad / 1 pt. / -2.

19 Pasto / 1 pt. / -2.

20. Cali / 0 pts. / -4.