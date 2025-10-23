Así quedaron las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con la clasificación de Nacional

Nacional, América, Envigado y Medellín definirán al campeón de la Copa BetPlay. Foto: Vía X

Atlético Nacional selló su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay 2025 tras vencer 2–0 a Once Caldas en Medellín, para un global de 3–0, en la noche del miércoles.

El equipo verdolaga, actual campeón del certamen, enfrentará en esta instancia a América de Cali, su rival en la final del torneo anterior.

Será un nuevo capítulo de uno de los clásicos más intensos del país, con los dirigidos por Diego Arias buscando revalidar la corona y los escarlatas, ahora bajo la conducción de David González, decididos a cobrarse revancha tras eliminar por penales a Junior de Barranquilla.

En la otra llave, Independiente Medellín, el equipo más en forma del semestre, se medirá con Envigado. El ‘Poderoso’ dejó en el camino a Santa Fe con un global de 4–2, mientras que el conjunto naranja, ya descendido en la Liga, se ha convertido en la gran revelación de la Copa luego de eliminar a Deportivo Pereira.

Dimayor aún no ha confirmado las fechas de las semifinales, que se jugarán la próxima semana.

Con Nacional, América, Medellín y Envigado en carrera, el torneo entra en su recta final con un atractivo cruce entre el vigente campeón y su último finalista, y con la sorpresa del certamen soñando con la gloria.

