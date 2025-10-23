Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Así quedaron las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con la clasificación de Nacional

Atlético Nacional, tras eliminar a Once Caldas, logró el último boleto para las semifinales del torneo.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
23 de octubre de 2025 - 12:57 p. m.
Nacional, América, Envigado y Medellín definirán al campeón de la Copa BetPlay.
Nacional, América, Envigado y Medellín definirán al campeón de la Copa BetPlay.
Foto: Vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional selló su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay 2025 tras vencer 2–0 a Once Caldas en Medellín, para un global de 3–0, en la noche del miércoles.

El equipo verdolaga, actual campeón del certamen, enfrentará en esta instancia a América de Cali, su rival en la final del torneo anterior.

Vínculos relacionados

Jorge Carrascal le dio la ventaja a Flamengo frente a Racing en Libertadores (video)
Así quedó la tabla del Grupo E tras la goleada de Colombia en el Mundial Sub-17
El reto de financiar el deporte sin depender solo del presupuesto público

Será un nuevo capítulo de uno de los clásicos más intensos del país, con los dirigidos por Diego Arias buscando revalidar la corona y los escarlatas, ahora bajo la conducción de David González, decididos a cobrarse revancha tras eliminar por penales a Junior de Barranquilla.

En la otra llave, Independiente Medellín, el equipo más en forma del semestre, se medirá con Envigado. El ‘Poderoso’ dejó en el camino a Santa Fe con un global de 4–2, mientras que el conjunto naranja, ya descendido en la Liga, se ha convertido en la gran revelación de la Copa luego de eliminar a Deportivo Pereira.

Dimayor aún no ha confirmado las fechas de las semifinales, que se jugarán la próxima semana.

Con Nacional, América, Medellín y Envigado en carrera, el torneo entra en su recta final con un atractivo cruce entre el vigente campeón y su último finalista, y con la sorpresa del certamen soñando con la gloria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Copa BetPlay

Semifinales Copa BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Colombiana

América de Cali

Atlético Nacional

Envigado

DIM

Semis Copa Colombia

Semifinales Copa Colombia

Copa Colombia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.