Así quedaron las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con la clasificación de Nacional

Atlético Nacional selló su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay 2025 tras vencer 2–0 a Once Caldas en Medellín, para un global de 3–0, en la noche del miércoles.
El equipo verdolaga, actual campeón del certamen, enfrentará en esta instancia a América de Cali, su rival en la final del torneo anterior.
Victoria y clasificación en casa 🔥💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/u7Bufap2SK— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 23, 2025
Será un nuevo capítulo de uno de los clásicos más intensos del país, con los dirigidos por Diego Arias buscando revalidar la corona y los escarlatas, ahora bajo la conducción de David González, decididos a cobrarse revancha tras eliminar por penales a Junior de Barranquilla.
En la otra llave, Independiente Medellín, el equipo más en forma del semestre, se medirá con Envigado. El ‘Poderoso’ dejó en el camino a Santa Fe con un global de 4–2, mientras que el conjunto naranja, ya descendido en la Liga, se ha convertido en la gran revelación de la Copa luego de eliminar a Deportivo Pereira.
¿𝐒𝐄𝐌𝐈𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒? ¡𝐀𝐥𝐥𝐚́ 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬! 👀💪— DIMAYOR (@Dimayor) October 23, 2025
Así quedaron las llaves de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025#LoDamosTodo pic.twitter.com/bMu9vvRugL
Dimayor aún no ha confirmado las fechas de las semifinales, que se jugarán la próxima semana.
Con Nacional, América, Medellín y Envigado en carrera, el torneo entra en su recta final con un atractivo cruce entre el vigente campeón y su último finalista, y con la sorpresa del certamen soñando con la gloria.
