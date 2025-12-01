Logo El Espectador
Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras empate entre Medellín y América

Independiente Medellín empató de local contra América de Cali y complicó su clasificación a la final.

Diego Alejandro Daza Gómez
02 de diciembre de 2025 - 03:35 a. m.
Independiente Medellín empató de local y sigue sin ganar en los cuadrangulares semifinales.
Foto: DIM
Independiente Medellín sigue sin conseguir su primera victoria en el cuadrangular. Luego de la fecha 4, en la que enfrentó a América de Cali en el Atanasio Girardot, el equipo paisa suma apenas dos puntos de 12 posibles y, aunque sobre el papel aún tiene posibilidades de llegar a la final, necesita un milagro para que esto se dé.

El partido lo inició ganando el conjunto antioqueño con un remate dentro del área de Baldomero Perlaza al minuto 39′. Sin embargo, antes de que terminara el primer tiempo, en una jugada polémica revisada por el VAR, América de Cali empató el encuentro con un gol de Yojan Garcés.

Este empate 1-1 termina por beneficiar a Junior de Barranquilla, que derrotó 2-1 a Atlético Nacional este domingo en el Metropolitano y tomó el liderato del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En dicho partido, aunque la visita se adelantó con un gol de Dairon Asprilla al minuto 42′, el quipo barranquillero supo imponerse de local. Los ingresos de Joel Canchimbo y Steven Rodríguez cambiaron el rumbo del partido en la segunda mitad. Canchimbo empató tras un centro de José Enamorado y luego asistió para el tanto de la remontada.

Con este resultado, Junior llegó a ocho puntos y quedó como líder en solitario, mientras que Nacional se mantuvo como escolta con cinco unidades. El equipo de Alfredo Arias, que necesitaba un triunfo para tomar distancia, ahora afronta el cierre del cuadrangular con ventaja en el calendario.

Así quedó la tabla del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

En el otro cuadrangular, el del Grupo B, disputado íntegramente el sábado, la jornada dejó dos equipos con vida y dos eliminados. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga mantienen encendida la ilusión de llegar a la final, mientras que Santa Fe y Fortaleza quedaron ya sin opciones de pelear el título.

El duelo en Ibagué terminó 1-0 a favor de Tolima sobre Santa Fe, gracias a un gol de Adrián Parra en el tiempo de descuento, después de la expulsión de Ewil Murillo en el cuadro cardenal. Fue un partido dividido, con dominio local en el primer tiempo y reacción visitante en la segunda mitad.

Más tarde, en Techo, Bucaramanga venció 2-0 a Fortaleza con anotaciones delos argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza, en un encuentro que dejó tres expulsados y mantuvo con vida al equipo de Leonel Álvarez en la pelea por acceder a la gran final.

Así quedó la tabla del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

