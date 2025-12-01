Jhon Durán marcó gol agónico con el que Fenerbahçe empató con Galatasaray: video

Jhon Durán rescató un punto para Fenerbahce ante Galatasaray. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Jhon Jáder Durán volvió a vestirse de héroe en Turquía. El delantero colombiano salvó a Fenerbahçe de la derrota en el clásico contra Galatasaray, al marcar el 1-1 al minuto 90+5’, en la última jugada del partido.

Un cabezazo impecable del antioqueño, producto de un gran movimiento en el área, desató la euforia de la tribuna y mantuvo viva la pelea por la cima de la liga. La anotación cayó como un baldado de agua fría para la defensa rival, en la que estuvo presente Dávinson Sánchez.

Galatasaray, puntero del campeonato, había pegado primero al 27’, con un tanto del alemán Leroy Sané. Durán empezó en el banco y entró al minuto 63′ por Youssef En-Nesyri, y desde su ingreso, el colombiano buscó el área rival y avisó con un remate desviado antes de consumar su milagro en tiempo añadido.

El empate llegó tras un centro desde la izquierda de Levent Mercan, que cayó cerca del punto penal. Durán ganó el duelo aéreo y envió el balón al palo lejano, imposible para el arquero Uğurcan Çakır. Celebración eufórica: beso al escudo, salto a la valla y comunión total con los hinchas.

Esta no es la primera vez que Durán salva a Fenerbahçe en el cierre de un clásico. El delantero, de apenas 21 años, ya había marcado el gol del triunfo 2-3 ante Besiktas por la fecha 11, también sobre el final (83’). Con su tanto frente a Galatasaray, ya suma tres goles esta temporada.

El zaguero Milan Skriniar, referente del equipo de Estambul, había elogiado al colombiano días antes. “Durán es un delantero muy bueno, de gran calidad. Tiene potencial para ser uno de los mejores”, aseguró.

El gol llega en medio de una semana turbulenta para el colombiano. En el partido de Europa League ante Ferencvaros, fue expulsado tras encararse con un rival a pocos minutos del final, lo que lo dejará fuera del próximo duelo internacional contra el Brann de Noruega.

En Turquía se especula con que su continuidad no está garantizada. De terminarse anticipadamente su cesión, Al Nassr —club dueño de sus derechos— tendría que buscarle un nuevo destino.

Con el empate, Fenerbahçe llegó a 32 puntos, quedando a solo uno de Galatasaray, que se mantiene primero. El podio del campeonato turco lo completa Trabzonspor, con 31 unidades, lo que indica que la pelea por la punta está apretada.

