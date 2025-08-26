No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Así quedaron los octavos de la Copa BetPlay tras la clasificación de Millonarios

El embajador evitó el papelón ante Real Cartagena y ahora se medirá con Envigado en los octavos de final de la Copa BetPlay.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025 - 03:52 a. m.
Millonarios no ha tenido el rendimiento esperado en este segundo semestre de 2025.
Millonarios no ha tenido el rendimiento esperado en este segundo semestre de 2025.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios estuvo a punto de quedar eliminado de la Copa BetPlay 2025 frente a Real Cartagena. Tras un primer tiempo opaco, el cuadro azul sufrió en el complemento: un penalti de Miguel Murillo y la expulsión de Santiago Giordana dejaron al ‘embajador’ contra las cuerdas.

Luego, un error de Guillermo de Amores en un tiro esquina permitió el empate de Pedroza y todo apuntaba a los penaltis. Sin embargo, un penalti provocado por Luis Marimón cambió la historia. Danovis Banguero lo ejecutó dos veces —la primera anulada por invasión— y ambas fueron gol.

Vínculos relacionados

Millonarios sufrió, pero evitó el papelón y sigue en la Copa BetPlay: video
Jhon Arias fue clave en la victoria agónica de Wolverhampton en EFL Cup: video
Un malentendido con la máquina: el corte militar de Alcaraz revoluciona el US Open

Millonarios clasificó a octavos, donde enfrentará a Envigado, aunque el debut de Hernán Torres dejó más dudas que certezas a pocos días del clásico contra Santa Fe.

Junior y Pereira ganaron en Copa BetPlay

En los juegos de ida, Junior de Barranquilla venció 2-0 a Atlético Cali en el Metropolitano gracias a un doblete de Christian Báez. Por su parte, Deportivo Pereira protagonizó un partidazo y superó 4-3 a Cundinamarca.

El equipo cundinamarqués, que ya había eliminado a Tolima, comenzó arriba con goles de Juan Hoyos (8’) y Arney Rocha (18’). Sin embargo, el ‘Grande Matecaña’ igualó con anotaciones de Samy Merheg y Juan Quintero al 30’.

En la segunda parte, Jayder Asprilla devolvió la ventaja a Cundinamarca desde el punto penal (70’), pero Carlos Darwin Quintero empató de nuevo al 78’. Cuando parecía que todo terminaba en igualdad, apareció otra vez Merheg para firmar el 4-3 definitivo en el minuto 90+5.

Los partidos de este miércoles

Este miércoles continúa la acción de los octavos de final de la Copa BetPlay con la siguiente programación:

  • Fortaleza vs. DIM – 3:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. América – 6:30 p.m.
  • Pasto vs. Once Caldas – 7:30 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Quindío – 8:30 p.m.

Así quedaron los octavos de la Copa BetPlay 2025

Martes 26 de agosto

  • Junior 2 vs. Atlético Cali
  • Deportivo Pereira 4 vs. Real Cundinamarca 3

Miércoles 27 de agosto

  • Fortaleza vs. DIM (3:00 p.m.)
  • Bucaramanga vs. América (6:30 p.m.)
  • Pasto vs. Once Caldas (7:30 p.m.)
  • Nacional vs. Quindío (8:30 p.m.)

Jueves 28 de agosto

  • Alianza vs. Santa Fe (4:00 p.m.)

Por programar

  • Envigado vs. Millonarios

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Copa BetPlay

Octavos Copa BetPlay

llaves Octavos Copa BetPlay

llaves de octavos de la Copa BetPlay 2025

Copa Colombia

Millonarios

Millonarios - Real Cartagena

Millos hoy

Santa Fe

Nacional

América

Bucaramanga

Medellín

real cartagena - millonarios

copa betplay

millonarios hoy

real cartagena vs. millonarios

millonarios vs real cartagena

millonarios fc

real cartagena hoy

dónde mirar real cartagena contra millonarios

millos hoy

cartagena vs millonarios

partido millonarios

millos vs real cartagena

millonarios fútbol club

junior hoy

pereira

junior de barranquilla

cruces copa betplay

octavos copa betplay

llaves copa betplay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar