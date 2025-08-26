Así quedaron los octavos de la Copa BetPlay tras la clasificación de Millonarios

Escucha este artículo
Millonarios estuvo a punto de quedar eliminado de la Copa BetPlay 2025 frente a Real Cartagena. Tras un primer tiempo opaco, el cuadro azul sufrió en el complemento: un penalti de Miguel Murillo y la expulsión de Santiago Giordana dejaron al ‘embajador’ contra las cuerdas.
Luego, un error de Guillermo de Amores en un tiro esquina permitió el empate de Pedroza y todo apuntaba a los penaltis. Sin embargo, un penalti provocado por Luis Marimón cambió la historia. Danovis Banguero lo ejecutó dos veces —la primera anulada por invasión— y ambas fueron gol.
Millonarios clasificó a octavos, donde enfrentará a Envigado, aunque el debut de Hernán Torres dejó más dudas que certezas a pocos días del clásico contra Santa Fe.
Junior y Pereira ganaron en Copa BetPlay
En los juegos de ida, Junior de Barranquilla venció 2-0 a Atlético Cali en el Metropolitano gracias a un doblete de Christian Báez. Por su parte, Deportivo Pereira protagonizó un partidazo y superó 4-3 a Cundinamarca.
El equipo cundinamarqués, que ya había eliminado a Tolima, comenzó arriba con goles de Juan Hoyos (8’) y Arney Rocha (18’). Sin embargo, el ‘Grande Matecaña’ igualó con anotaciones de Samy Merheg y Juan Quintero al 30’.
En la segunda parte, Jayder Asprilla devolvió la ventaja a Cundinamarca desde el punto penal (70’), pero Carlos Darwin Quintero empató de nuevo al 78’. Cuando parecía que todo terminaba en igualdad, apareció otra vez Merheg para firmar el 4-3 definitivo en el minuto 90+5.
Los partidos de este miércoles
Este miércoles continúa la acción de los octavos de final de la Copa BetPlay con la siguiente programación:
- Fortaleza vs. DIM – 3:00 p.m.
- Bucaramanga vs. América – 6:30 p.m.
- Pasto vs. Once Caldas – 7:30 p.m.
- Atlético Nacional vs. Quindío – 8:30 p.m.
Así quedaron los octavos de la Copa BetPlay 2025
Martes 26 de agosto
- Junior 2 vs. Atlético Cali
- Deportivo Pereira 4 vs. Real Cundinamarca 3
Miércoles 27 de agosto
- Fortaleza vs. DIM (3:00 p.m.)
- Bucaramanga vs. América (6:30 p.m.)
- Pasto vs. Once Caldas (7:30 p.m.)
- Nacional vs. Quindío (8:30 p.m.)
Jueves 28 de agosto
- Alianza vs. Santa Fe (4:00 p.m.)
Por programar
- Envigado vs. Millonarios
