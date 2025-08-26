Jhon Arias fue clave en la victoria agónica de Wolverhampton en EFL Cup: video

Jhon Arias celebra con los Wolves en la EFL Cup. Foto: Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton se clasificó a la tercera ronda de la EFL Cup tras vencer 3-2 a West Ham en un partido lleno de emociones en Molineux.

Más allá de la remontada en los minutos finales, la noticia para el fútbol colombiano fue la actuación destacada de Jhon Arias y Yerson Mosquera, ambos inicialistas en el equipo dirigido por Vitor Pereira.

Desde el pitazo inicial, Arias mostró personalidad y despliegue. El extremo colombiano disputó los 90 minutos, aportó desequilibrio por las bandas y, sobre todo, fue protagonista en la acción que cambió el rumbo del partido: al minuto 82, sacó un remate que exigió al arquero rival y generó el rebote que Strand Larsen aprovechó para el 2-2.

Apenas dos minutos después, el noruego volvió a marcar con un cabezazo que selló la remontada (3-2), desatando la euforia en la afición local.

En defensa, Mosquera cumplió con un partido sobrio y sólido. El antioqueño de 24 años mostró seguridad en los duelos individuales y buena salida desde el fondo hasta el minuto 72, cuando fue sustituido tras dejar la zaga bien posicionada.

La victoria no solo significó un paso más en la copa para los Wolves, sino también una confirmación del papel creciente de los futbolistas colombianos en la Premier League.

Arias y Mosquera respondieron con personalidad en un escenario exigente y dejaron claro que tienen condiciones para seguir marcando diferencia en Inglaterra.

