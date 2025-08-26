No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Jhon Arias fue clave en la victoria agónica de Wolverhampton en EFL Cup: video

El colombiano Jhon Arias fue clave en la jugada del empate y Yerson Mosquera aportó solidez defensiva en la clasificación del Wolves en la EFL Cup.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 10:45 p. m.
Jhon Arias celebra con los Wolves en la EFL Cup.
Jhon Arias celebra con los Wolves en la EFL Cup.
Foto: Wolverhampton Wanderers
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Wolverhampton se clasificó a la tercera ronda de la EFL Cup tras vencer 3-2 a West Ham en un partido lleno de emociones en Molineux.

Más allá de la remontada en los minutos finales, la noticia para el fútbol colombiano fue la actuación destacada de Jhon Arias y Yerson Mosquera, ambos inicialistas en el equipo dirigido por Vitor Pereira.

Vínculos relacionados

Un malentendido con la máquina: el corte militar de Alcaraz revoluciona el US Open
Bolivia llega con todo: la Verde busca dar el golpe ante Colombia en Barranquilla
Así será la quinta etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV
Video Thumbnail

Desde el pitazo inicial, Arias mostró personalidad y despliegue. El extremo colombiano disputó los 90 minutos, aportó desequilibrio por las bandas y, sobre todo, fue protagonista en la acción que cambió el rumbo del partido: al minuto 82, sacó un remate que exigió al arquero rival y generó el rebote que Strand Larsen aprovechó para el 2-2.

Apenas dos minutos después, el noruego volvió a marcar con un cabezazo que selló la remontada (3-2), desatando la euforia en la afición local.

En defensa, Mosquera cumplió con un partido sobrio y sólido. El antioqueño de 24 años mostró seguridad en los duelos individuales y buena salida desde el fondo hasta el minuto 72, cuando fue sustituido tras dejar la zaga bien posicionada.

La victoria no solo significó un paso más en la copa para los Wolves, sino también una confirmación del papel creciente de los futbolistas colombianos en la Premier League.

Arias y Mosquera respondieron con personalidad en un escenario exigente y dejaron claro que tienen condiciones para seguir marcando diferencia en Inglaterra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Wolverhampton

West Ham

EFL Cup

Wolverhampton vs West Ham

Wolverhampton - West Ham

Molineux

Jhon Arias

Yerson Mosquera

wolves - west ham

efl cup

jhon arias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar