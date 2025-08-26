EN VIVO | Real Cartagena derrota a Millonarios en la Copa BetPlay: vea los goles

Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor) Foto: El Espectador - José Vargas

Siga el minuto a minuto del Real Cartagena vs. Millonarios

63′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Roja para Santiago Giordana tras una durísima falta. ¡Los taches a la canilla!

54′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

¡Gol de Miguel Murillo! De Amores para un lado, la pelota para el otro. Se activa la ilusión cartagenera.

50′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 2-3)

Real Cartagena tomó a Millonarios mal parado y provocó un penalti tras una barrida sin éxito de Guillermo de Amores. Al uruguayo no le sale una.

49′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Todo sigue igual. Pocas emociones en el regreso de Hernán Torres al banco azul.

45′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Entra Dewar Victoria por Samuel Martín.

45′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Pocas emociones.

38′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Millonarios domina la pelota y Real Cartagena solo observa ir la peloa de un lado a otro.

31′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Samuel Martín recibió tarjeta amarilla tras una durísima entrada sobre la línea.

27′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Real Cartagena presiona, pero sin éxito. El duelo es pausado y no hay llegadas claras.

20′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Millonarios domina la pelota, pero no crea situaciones para marcar. La hinchada los acompaña desde las tribunas.

13′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

“¡Péguele!“, le dice Torres a Beckham David Castro tras una oportunidad desperdiciada.

7′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Hay un continúo ida y vuelta. Millonarios sabe que una victoria lo asegura en la siguiente fase y le da ánimo en un momento muy duro, mientras que Real Cartagena se juega el todo por el todo.

2′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

¡El partido arrancó con toda! La hinchada de Real Cartagena pide huevos, mientras que sus jugadores van al ataque. El ganador de este playoff se enfrentará a Envigado en octavos.

0′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

¡Rueda la pelota! Hernán Torres buscará su primera victoria con Millonarios en su segundo ciclo con el club capitalino.

Salen los equipos a la cancha en medio de un impresionante marco con humo y pirotecnia. ¡Fútbol colombiano!

