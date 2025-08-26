No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO | Real Cartagena derrota a Millonarios en la Copa BetPlay: vea los goles

En medio de días intensos y de cambios, el embajador visita Cartagena para ratificar un nuevo aire. Hernán Torres regresa al banco de Millonarios.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025 - 02:37 a. m.
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Foto: El Espectador - José Vargas
Siga el minuto a minuto del Real Cartagena vs. Millonarios

Hace 5 horas

Millonarios se queda con diez

63′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Roja para Santiago Giordana tras una durísima falta. ¡Los taches a la canilla!

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Real Cartagena!

54′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

¡Gol de Miguel Murillo! De Amores para un lado, la pelota para el otro. Se activa la ilusión cartagenera.

Hace 5 horas

Penalti para Real Cartagena

50′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 2-3)

Real Cartagena tomó a Millonarios mal parado y provocó un penalti tras una barrida sin éxito de Guillermo de Amores. Al uruguayo no le sale una.

Hace 5 horas

Todo igual

49′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Todo sigue igual. Pocas emociones en el regreso de Hernán Torres al banco azul.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el segundo tiempo!

45′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Entra Dewar Victoria por Samuel Martín.

Hace 5 horas

Final del primer tiempo

45′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Pocas emociones.

Hace 5 horas

Real Cartagena espera

38′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Millonarios domina la pelota y Real Cartagena solo observa ir la peloa de un lado a otro.

Hace 5 horas

Amarilla para Millonarios

31′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Samuel Martín recibió tarjeta amarilla tras una durísima entrada sobre la línea.

Hace 6 horas

Flojo arranque

27′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Real Cartagena presiona, pero sin éxito. El duelo es pausado y no hay llegadas claras.

Hace 6 horas

Domina Millonarios

20′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Millonarios domina la pelota, pero no crea situaciones para marcar. La hinchada los acompaña desde las tribunas.

Hace 6 horas

Torres y Beckham

13′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

“¡Péguele!“, le dice Torres a Beckham David Castro tras una oportunidad desperdiciada.

Hace 6 horas

Ida y vuelta

7′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

Hay un continúo ida y vuelta. Millonarios sabe que una victoria lo asegura en la siguiente fase y le da ánimo en un momento muy duro, mientras que Real Cartagena se juega el todo por el todo.

Hace 6 horas

Falcao en Miami

Hace 6 horas

Primeros minutos

2′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

¡El partido arrancó con toda! La hinchada de Real Cartagena pide huevos, mientras que sus jugadores van al ataque. El ganador de este playoff se enfrentará a Envigado en octavos.

Actualización claveHace 6 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)

¡Rueda la pelota! Hernán Torres buscará su primera victoria con Millonarios en su segundo ciclo con el club capitalino.

Hace 6 horas

Impresionante salida de Real Cartagena

Salen los equipos a la cancha en medio de un impresionante marco con humo y pirotecnia. ¡Fútbol colombiano!

Hace 6 horas

Alineaciones oficiales

Por Redacción Deportes

