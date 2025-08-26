EN VIVO | Real Cartagena derrota a Millonarios en la Copa BetPlay: vea los goles

Escucha este artículo
Siga el minuto a minuto del Real Cartagena vs. Millonarios
Millonarios se queda con diez
63′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Roja para Santiago Giordana tras una durísima falta. ¡Los taches a la canilla!
¡Gol de Real Cartagena!
54′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
¡Gol de Miguel Murillo! De Amores para un lado, la pelota para el otro. Se activa la ilusión cartagenera.
Penalti para Real Cartagena
50′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 1 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 2-3)
Real Cartagena tomó a Millonarios mal parado y provocó un penalti tras una barrida sin éxito de Guillermo de Amores. Al uruguayo no le sale una.
Todo igual
49′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Todo sigue igual. Pocas emociones en el regreso de Hernán Torres al banco azul.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Entra Dewar Victoria por Samuel Martín.
Final del primer tiempo
45′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Pocas emociones.
Real Cartagena espera
38′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Millonarios domina la pelota y Real Cartagena solo observa ir la peloa de un lado a otro.
Amarilla para Millonarios
31′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Samuel Martín recibió tarjeta amarilla tras una durísima entrada sobre la línea.
Flojo arranque
27′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Real Cartagena presiona, pero sin éxito. El duelo es pausado y no hay llegadas claras.
Domina Millonarios
20′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Millonarios domina la pelota, pero no crea situaciones para marcar. La hinchada los acompaña desde las tribunas.
Torres y Beckham
13′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
“¡Péguele!“, le dice Torres a Beckham David Castro tras una oportunidad desperdiciada.
Ida y vuelta
7′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
Hay un continúo ida y vuelta. Millonarios sabe que una victoria lo asegura en la siguiente fase y le da ánimo en un momento muy duro, mientras que Real Cartagena se juega el todo por el todo.
Falcao en Miami
Primeros minutos
2′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
¡El partido arrancó con toda! La hinchada de Real Cartagena pide huevos, mientras que sus jugadores van al ataque. El ganador de este playoff se enfrentará a Envigado en octavos.
¡Arranca el partido!
0′ ⏱️ | 🟡🔴 RCT 0 vs. MIL 0 🔵⚪ (GBL 1-3)
¡Rueda la pelota! Hernán Torres buscará su primera victoria con Millonarios en su segundo ciclo con el club capitalino.
Impresionante salida de Real Cartagena
Salen los equipos a la cancha en medio de un impresionante marco con humo y pirotecnia. ¡Fútbol colombiano!
Alineaciones oficiales
