Marruecos dio el golpe, venció a Francia y es el primer finalista: vea los penales

El equipo africano derrotó a los ‘galos’ y llegó a su primera final de un torneo FIFA en esta categoría. Foto: EFE - Adriana Thomasa

Marruecos disputará su primera final de un Mundial Sub-20 luego de vencer 5-4 en los penales a Francia, tras empatar 1-1 en 120 minutos e ingresar a su tercer portero, en la semifinal del torneo juvenil que se juega en Chile.

La estrategia de los Leones del Atlas de darle la oportunidad al golero Abdelhakim Mesbahi, para la tanda desde el punto blanco, resultó exitosa. El tercer reemplazo en la portería marroquí atajó el disparo del francés Djylian N’guessan.

El otro galo que falló fue Gady Beyuku, al estrellar su cobro en el palo, mientras que el marroquí Mohamed Hamony también falló su lanzamiento.

Marruecos chocará en la final del domingo contra Argentina o Colombia, que se enfrentan la noche de este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago.

Vea el resumen de Francia vs. Marruecos

Matagigantes

Esta generación Sub-20 de Marruecos volvió a hacer gala de su etiqueta de matagigantes, que se ganó tras sus victorias ante España y Brasil en la fase de grupos.

Francia tampoco pudo con los africanos en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

Marruecos aprovechó un penal provocado por el mediocampista francés Andréa Leborgne, que tiró de la camiseta al defensor Ismaël Baouf en un tiro de esquina.

El delantero Yassir Zabiri falló el tiro, pero la pelota rebotó en la espalda del portero Lisandru Olmeta y se coló en su propio arco al minuto 32.

Marruecos tuvo dos oportunidades para estirar la ventaja en la primera mitad, pero sus atacantes fallaron casi en la boca del arco.

Francia puso el empate en el 59′ luego de un desborde por el sector derecho del extremo Moustapha Dabo, que asistió al atacante Lucas Michal, quien solo tuvo que empujar la pelota para llevar el encuentro a la prórroga.

Un héroe inesperado

Marruecos sintió el golpe del empate, y aún más porque su portero titular, Yanis Benchaouch, tuvo que ser reemplazado en el 64 por lesión.

En la prórroga ambos equipos no se hicieron daño, pero el mediocampista francés Rabby Nzingoula fue expulsado por segunda amarilla en el 107′.

A segundos de llegar a la definición por penales, ingresó Mesbani, el tercer portero y héroe inesperado que atajó un penal para que Marruecos se clasifique a su primera final de la categoría.

