Deportes
Selección Colombia

Argentina vs. Marruecos: ¿cuándo se juega la final del Mundial Sub-20?

Dos caminos distintos se cruzan en Santiago: la jerarquía argentina frente a la sorpresa marroquí.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
16 de octubre de 2025 - 01:19 a. m.
Foto: Agencias EFE – AFP
El Mundial Sub-20 ya tiene final definida. Argentina y Marruecos se verán las caras este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. Será un duelo inédito entre una potencia tradicional del fútbol juvenil y una de las grandes revelaciones del torneo.

La Albiceleste llega con la confianza de haber superado a Colombia en semifinales gracias a su solidez defensiva y la pegada de Silvetti, autor del gol decisivo. Del otro lado, Marruecos continúa escribiendo historia: es la primera vez que alcanza la final de un torneo FIFA, tras eliminar a selecciones europeas y sudamericanas con un fútbol ordenado y valiente.

Argentina buscará su séptimo título mundial en la categoría y consolidar su dominio histórico, mientras que Marruecos quiere hacer historia grande para África y confirmar su crecimiento en todas las divisiones. Dos estilos opuestos, una misma ambición: levantar la copa en Santiago.

Hora y dónde ver la final del Mundial Sub-20

Fecha: domingo 19 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Transmisión: DirecTV Sports

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

