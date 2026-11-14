Con el cierre de la fase regular, quedaron definidos los ocho clubes que continuarán en carrera por la estrella de fin de año. La última jornada dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, resultados decisivos y equipos que se despidieron de…

La Liga BetPlay 2026-II llegó al final de su fase de todos contra todos. Después de varias semanas de competencia, los equipos disputaron las 19 jornadas del campeonato, en las que buscaron sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea por el título del fútbol profesional colombiano.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay: estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares

Con el cierre de la fase regular, quedaron definidos los ocho clubes que continuarán en carrera por la estrella de fin de año. La última jornada dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, resultados decisivos y equipos que se despidieron de sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Publicidad

Lea: El deporte colombiano hizo historia en 2026: estas son sus grandes figuras

🔴🔵 Marcador Pool

Victoria y clasificación a finales del Poderoso. pic.twitter.com/dQQQ7IPGX3 — DIM (@DIM_Oficial) November 14, 2026

Atlético Nacional terminó como líder

El conjunto verdolaga cerró el todos contra todos en la primera posición con 40 puntos. América de Cali ocupó el segundo lugar con 36 unidades, mientras que Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga completaron los cuatro primeros puestos, ambos con 35 puntos.

Santa Fe y Medellín también estarán en los cuadrangulares

Independiente Santa Fe terminó quinto con 34 puntos, seguido por Independiente Medellín, que alcanzó las 32 unidades. Los dos equipos aseguraron su presencia en la siguiente fase del campeonato.

Millonarios regresó a los ocho después de un año

El equipo embajador consiguió su clasificación al terminar séptimo con 30 puntos. De esta manera, Millonarios volvió a los cuadrangulares semifinales después de un año de ausencia.

Once Caldas completó el grupo de clasificados. A pesar de su empate 1-1 frente a Atlético Nacional, el conjunto blanco llegó a 28 unidades y aseguró el último cupo.

Tolima y Cúcuta se quedaron por fuera de la Liga BetPlay

Deportes Tolima terminó noveno con 27 puntos, pese a su empate 2-2 frente a Deportivo Cali. Cúcuta Deportivo también llegó a 27 unidades, luego de vencer 2-0 a Jaguares, pero la diferencia de gol lo dejó por fuera de los ocho.

Águilas Doradas, Llaneros e Internacional de Bogotá completaron los primeros puestos entre los equipos eliminados de la competencia.

Tabla de la Liga BetPlay 2026-II

Pos. Equipo Puntos 1 Atlético Nacional 40 2 América de Cali 36 3 Deportivo Cali 35 4 Atlético Bucaramanga 35 5 Independiente Santa Fe 34 6 Independiente Medellín 32 7 Millonarios 30 8 Once Caldas 28 9 Deportes Tolima 27 10 Cúcuta Deportivo 27 11 Águilas Doradas 25 12 Llaneros 24 13 Internacional de Bogotá 23 14 Junior 22 15 Boyacá Chicó 20 16 Alianza Valledupar 18 17 Deportivo Pereira 17 18 Deportivo Pasto 15 19 Jaguares 13 20 Fortaleza 12

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador