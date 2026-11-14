Así quedó la tabla de la Liga BetPlay: estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares

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La Liga BetPlay 2026-II llegó al final de su fase de todos contra todos. Después de varias semanas de competencia, los equipos disputaron las 19 jornadas del campeonato, en las que buscaron sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea por el título del fútbol profesional colombiano.
Con el cierre de la fase regular, quedaron definidos los ocho clubes que continuarán en carrera por la estrella de fin de año. La última jornada dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, resultados decisivos y equipos que se despidieron de sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
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Atlético Nacional terminó como líder
El conjunto verdolaga cerró el todos contra todos en la primera posición con 40 puntos. América de Cali ocupó el segundo lugar con 36 unidades, mientras que Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga completaron los cuatro primeros puestos, ambos con 35 puntos.
Santa Fe y Medellín también estarán en los cuadrangulares
Independiente Santa Fe terminó quinto con 34 puntos, seguido por Independiente Medellín, que alcanzó las 32 unidades. Los dos equipos aseguraron su presencia en la siguiente fase del campeonato.
Millonarios regresó a los ocho después de un año
El equipo embajador consiguió su clasificación al terminar séptimo con 30 puntos. De esta manera, Millonarios volvió a los cuadrangulares semifinales después de un año de ausencia.
Once Caldas completó el grupo de clasificados. A pesar de su empate 1-1 frente a Atlético Nacional, el conjunto blanco llegó a 28 unidades y aseguró el último cupo.
Tolima y Cúcuta se quedaron por fuera de la Liga BetPlay
Deportes Tolima terminó noveno con 27 puntos, pese a su empate 2-2 frente a Deportivo Cali. Cúcuta Deportivo también llegó a 27 unidades, luego de vencer 2-0 a Jaguares, pero la diferencia de gol lo dejó por fuera de los ocho.
Águilas Doradas, Llaneros e Internacional de Bogotá completaron los primeros puestos entre los equipos eliminados de la competencia.
Tabla de la Liga BetPlay 2026-II
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético Nacional
|40
|2
|América de Cali
|36
|3
|Deportivo Cali
|35
|4
|Atlético Bucaramanga
|35
|5
|Independiente Santa Fe
|34
|6
|Independiente Medellín
|32
|7
|Millonarios
|30
|8
|Once Caldas
|28
|9
|Deportes Tolima
|27
|10
|Cúcuta Deportivo
|27
|11
|Águilas Doradas
|25
|12
|Llaneros
|24
|13
|Internacional de Bogotá
|23
|14
|Junior
|22
|15
|Boyacá Chicó
|20
|16
|Alianza Valledupar
|18
|17
|Deportivo Pereira
|17
|18
|Deportivo Pasto
|15
|19
|Jaguares
|13
|20
|Fortaleza
|12
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