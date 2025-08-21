No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A tras los empates de Cali y Orsomarso

Orsomarso se mantiene líder del Grupo A tras el doble empate en la jornada cuatro. Este miércoles se disputan los juegos del Grupo B.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025 - 04:37 p. m.
Orsomarso se mantiene líder del Grupo A tras el doble empate en la jornada cuatro. Este miércoles se disputan los juegos del Grupo B.
Orsomarso se mantiene líder del Grupo A tras el doble empate en la jornada cuatro. Este miércoles se disputan los juegos del Grupo B.
Foto: Deportivo Cali Femenino
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina continuaron entre semana con una cuarta fecha marcada por la paridad y la falta de goles que mantuvo la tabla de posiciones prácticamente sin cambios. Los equipos del Grupo A no lograron definir victorias decisivas, mientras que en el Grupo B, que tiene a Atlético Nacional como líder en solitario, tendrá acción este miércoles.

En el Estadio Deportivo Cali, el conjunto local parecía encaminarse hacia un triunfo que reforzara sus aspiraciones de avanzar a las semifinales, pero un gol tempranero de Lorena Cobos a los 28 minutos fue rápidamente neutralizado por Estefanía González en la segunda mitad. El empate 1-1 con Independiente Medellín reflejó el equilibrio en el marcador y dejó a ambos equipos con tareas pendientes en la lucha por la clasificación.

Vínculos relacionados

Arsenal estaría cerca de fichar a un compañero clave de Muñoz y Lerma: hay acuerdo
Así quedó el estadio de Independiente tras los actos de violencia entre hinchas
Colombia sumó siete oros y sigue segundo en el medallero de los Panamericanos

Mientras tanto, Orsomarso, líder del grupo, sumó un punto clave tras empatar sin goles frente a Internacional de Palmira en el Estadio Francisco Rivera Escobar. Este resultado permite al equipo mantener una ligera ventaja de dos unidades sobre Deportivo Cali, consolidando su posición en la cima del Grupo A.

En el Grupo B, Atlético Nacional está imparable con tres victorias en tres partidos, acumulando nueve puntos y demostrando solidez ofensiva y defensiva. Por su parte, América de Cali, Santa Fe y Millonarios continúan batallando por acercarse a la cima, pero las derrotas y empates recientes evidencian que aún no encuentran la regularidad necesaria para desafiar al líder.

La jornada 4 deja a Orsomarso y Deportivo Cali parcialmente clasificados en el Grupo A, mientras que Atlético Nacional lidera con comodidad el Grupo B y ya tiene un pie en las semifinales. Esta tarde el duelo entre Santa Fe y América podría abrirle el camino a uno de los dos equipos para buscar el segundo puesto. Millonarios, con apenas un punto, está obligado a dar la sorpresa frente al líder del grupo.

Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay femenina

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Cali

Deportivo Cali

Orsomarso

Liga BetPlay

Liga BetPlay femenina

DIM

Medellín

Inter de Palmira

Grupo A

Fútbol femenino

Valery Loboa

Cuadrangulares Liga BetPlay femenina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar