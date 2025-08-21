Así quedó la tabla de posiciones del grupo A tras los empates de Cali y Orsomarso

Orsomarso se mantiene líder del Grupo A tras el doble empate en la jornada cuatro. Este miércoles se disputan los juegos del Grupo B. Foto: Deportivo Cali Femenino

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina continuaron entre semana con una cuarta fecha marcada por la paridad y la falta de goles que mantuvo la tabla de posiciones prácticamente sin cambios. Los equipos del Grupo A no lograron definir victorias decisivas, mientras que en el Grupo B, que tiene a Atlético Nacional como líder en solitario, tendrá acción este miércoles.

En el Estadio Deportivo Cali, el conjunto local parecía encaminarse hacia un triunfo que reforzara sus aspiraciones de avanzar a las semifinales, pero un gol tempranero de Lorena Cobos a los 28 minutos fue rápidamente neutralizado por Estefanía González en la segunda mitad. El empate 1-1 con Independiente Medellín reflejó el equilibrio en el marcador y dejó a ambos equipos con tareas pendientes en la lucha por la clasificación.

Mientras tanto, Orsomarso, líder del grupo, sumó un punto clave tras empatar sin goles frente a Internacional de Palmira en el Estadio Francisco Rivera Escobar. Este resultado permite al equipo mantener una ligera ventaja de dos unidades sobre Deportivo Cali, consolidando su posición en la cima del Grupo A.

En el Grupo B, Atlético Nacional está imparable con tres victorias en tres partidos, acumulando nueve puntos y demostrando solidez ofensiva y defensiva. Por su parte, América de Cali, Santa Fe y Millonarios continúan batallando por acercarse a la cima, pero las derrotas y empates recientes evidencian que aún no encuentran la regularidad necesaria para desafiar al líder.

La jornada 4 deja a Orsomarso y Deportivo Cali parcialmente clasificados en el Grupo A, mientras que Atlético Nacional lidera con comodidad el Grupo B y ya tiene un pie en las semifinales. Esta tarde el duelo entre Santa Fe y América podría abrirle el camino a uno de los dos equipos para buscar el segundo puesto. Millonarios, con apenas un punto, está obligado a dar la sorpresa frente al líder del grupo.

Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay femenina

