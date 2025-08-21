Arsenal estaría cerca de fichar a un compañero clave de Muñoz y Lerma: hay acuerdo

El club londinense avanzaría en la contratación de un mediocampista ofensivo que comparte vestuario con los colombianos en Crystal Palace, reforzando su ataque tras la lesión de una pieza clave. Foto: EFE - NEIL HALL

Arsenal está cerca de cerrar la incorporación de Eberechi Eze, mediocampista ofensivo de Crystal Palace y compañero de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El club londinense habría llegado a un acuerdo de principio con los eagles, con una operación que rondaría los 68 millones de libras esterlinas (aproximadamente 78 millones de euros), cifra que coincide con la cláusula de rescisión del jugador y con lo que Tottenham estaba dispuesto a ofrecer.

El futbolista de 27 años se espera que dispute el partido de Palace ante Fredrikstad por el playoff de la Conference League antes de someterse a la revisión médica en el Emirates Stadium. La gestión de la operación ha sido liderada por el director deportivo de Arsenal, Andrea Berta, y el vicepresidente Tim Lewis.

Con la llegada de Eze, Arsenal sumaría su séptimo refuerzo del verano tras la incorporación del portero Kepa Arrizabalaga, el defensor colombo español Cristhian Mosquera, los mediocampistas Martin Zubimendi y Christian Norgaard, el extremo Noni Madueke y el delantero Viktor Gyokeres. Esta contratación llega en un momento clave para el club, que busca alternativas ofensivas tras la lesión de Kai Havertz.

Eze, quien creció en la academia de Arsenal y siempre fue un seguidor del club, se convirtió en figura de Crystal Palace desde su llegada en 2020 procedente de QPR por unos 17 millones de libras. En más de 160 partidos con el equipo del sur de Londres, ha marcado 40 goles y ha sido convocado 12 veces por la selección de Inglaterra, con un gol anotado.

Desde el punto de vista táctico, Eze ofrece versatilidad y creatividad en el ataque. Puede desempeñarse como mediapunta, extremo izquierdo o incluso incorporarse al mediocampo por ese costado, lo que le permitiría a Mikel Arteta contar con una pieza capaz de romper líneas y generar desequilibrio individual. Su llegada también permitiría que jugadores como Leandro Trossard o Mikel Merino cubran otras posiciones mientras Havertz se recupera.

Más allá de lo técnico, su incorporación tiene un componente emocional: un jugador formado en la cantera de Arsenal, con pasado en el club y capaz de reforzar la ilusión de los aficionados, especialmente frente a la posibilidad de que su fichaje llegue antes que el de Tottenham. La llegada de Eze podría marcar la diferencia en la temporada, reforzando la capacidad ofensiva y ofreciendo opciones creativas que podrían resultar decisivas en la lucha por el título.

