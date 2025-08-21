Colombia sumó siete oros y sigue segundo en el medallero de los Panamericanos

La delegación colombiana vivió un miércoles dorado en Asunción: siete oros, dos platas y tres bronces que consolidan su segundo puesto en la tabla general, a un paso de Brasil y con Estados Unidos al acecho. Foto: COC

La delegación colombiana vivió una de sus jornadas más redondas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El miércoles cerró con siete oros, dos platas y tres bronces, una producción que lo mantiene en la pelea por el liderato del medallero y que reafirma el poderío tricolor en disciplinas históricas como el patinaje y las pesas.

El protagonismo lo volvió a tomar el patinaje de velocidad, un deporte que cada vez que aparece en el calendario arrastra medallas para Colombia. En seis pruebas disputadas llegaron cinco oros y una plata, un dominio casi absoluto que tuvo nombres propios: Camila Giraldo, dueña de las pruebas de fondo en 5.000 metros puntos y 10.000 eliminación; Sebastián Flórez, quien pasó de la plata en los 5.000 a la gloria en los 10.000; y los velocistas Kollin Castro y Santiago Vásquez, vencedores en los 500 metros más distancia con tiempos que confirmaron la jerarquía del equipo. La pista de Asunción volvió a teñirse de amarillo, azul y rojo.

El levantamiento de pesas también se robó los aplausos en su estreno. Gelen Yulieth Torres escribió su nombre en la historia al conquistar el oro en los 58 kilos con un total de 213, cifra que le permitió imponer récords panamericanos junior en arranque, envión y total, además de igualar el récord mundial junior de arranque.

En la rama masculina, José Eber González, con 281 kilos levantados en los 65, se impuso con autoridad para darle a Colombia otra presea dorada y, de paso, asegurar junto a Torres el cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El agua y los tapetes también entregaron alegrías. En esquí náutico, Daniela Verswyvel alcanzó la medalla de plata en figuras, confirmando su talento en una disciplina que poco a poco gana espacio en el país. Y en la lucha grecorromana llegaron tres bronces gracias a Cristopher Verástegui (60 kg), Ronaldo Sánchez (67 kg) y Nilson Sinisterra (77 kg), quienes supieron imponerse en la repesca y subirse al podio.

Más allá de las medallas, la jornada dejó señales alentadoras en otras disciplinas. Tres velocistas clasificaron a las finales de 200 metros en atletismo —Laura Martínez, Marleth Ospino y Ronal Longa—, el golf por equipos mixtos cerró la ronda en la cima compartida con Perú, el canotaje sumó sus primeras experiencias en finales y la natación artística se midió con potencias para quedarse a las puertas del podio en la rutina técnica de equipos mixtos.

En voleibol, tanto en sala como en playa, no hubo victorias, pero la competencia continúa en busca de posiciones complementarias.

Así quedó el medallero de los Juegos Panamericanos después de la jornada del miércoles

