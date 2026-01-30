Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la tercera fecha

El jornada culminó con el empate 1-1 entre América y Once Caldas en el Pascual Guerrero de Cali. Foto: América de Calí, vía X

La tercera fecha de la Liga BetPlay finalizó en la noche del jueves con el enfrentamiento entre Once Caldas y América en el Pascual Guerrero. El duelo terminó en empate 1-1 con anotaciones de Luis Sánchez y Mateo Castillo.

Con el empate, ambos equipos mantienen si invicto en el torneo y se ubican en posiciones de clasificación.

Deportivo Pasto es el líder perfecto del campeonato

Deportivo Pasto es el gran protagonista del arranque del torneo. Tres partidos, tres victorias, nueve puntos de nueve posibles y una sensación de solidez se refleja en el resultado. El equipo nariñense volvió a imponerse, esta vez contra Millonarios, con un funcionamiento equilibrado, orden defensivo y eficacia en los momentos clave.

En estas tres fechas ha mostrado claridad en su idea, control de los partidos y una convicción que lo sostiene en lo más alto de la tabla sin discusión.

Detrás del líder aparecen Tolima y América de Cali, ambos con siete puntos y campañas aún invictas. Tolima rescató un empate en Medellín en un partido con varias tarjetas rojas, manteniendo su regularidad y firmeza competitiva.

La mitad de la clasificación refleja una liga apretada, con varios equipos separados por detalles. Internacional de Bogotá sigue siendo una de las revelaciones, esta vez con una victoria 3-2 como visitante ante Jaguares, que lo mantiene cuarto con seis puntos, aunque con una diferencia de gol irregular.

Fortaleza, Llaneros, Bucaramanga y Once Caldas aparecen con cinco unidades, producto de empates constantes que confirman una fecha marcada por la igualdad y la disputa cerrada en casi todos los escenarios.

El regreso de Falcao a la Liga BetPlay

Uno de los focos de atención de la jornada fue el regreso de Radamel Falcao García, quien volvió a jugar tras seis meses de inactividad y cumplir sanción. Su debut con Millonarios generó expectativa, pero no fue suficiente para cambiar la historia del partido ni el presente del equipo.

Último en la tabla, cero puntos de nueve posibles y tres derrotas consecutivas. La caída en Pasto terminó por sellar la salida del técnico Hernán Torres, en un ciclo corto y sin respuestas.

El equipo azul no muestra reacción, acumula errores defensivos y carece de contundencia. La presión de la hinchada y el mal arranque obligaron a la dirigencia a mover fichas de manera urgente.

Santa Fe y Medellín, aún en deuda

La falta de gol y los errores defensivos empiezan a pasar factura temprano. Santa Fe sigue sin ganar, con tres empates consecutivos, mientras que Pereira, Cúcuta, Medellín, Alianza y Boyacá Chicó no encuentran regularidad y permanecen en el fondo.

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo 2–2 Atlético Bucaramanga

Fortaleza 1–1 Llaneros

Independiente Medellín 2–2 Deportes Tolima

Alianza 1–1 Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe 2–2 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 2–1 Millonarios

Águilas Doradas 2–1 Deportivo Cali

Jaguares de Córdoba 2–3 Internacional de Bogotá

América de Cali 1–1 Once Caldas

Junior vs. Atlético Nacional (pendiente de programación)

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay

