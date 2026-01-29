Deportivo Cali no pudo con Águilas Doradas y cayó derrotado en el último minuto

Águilas Doradas 2-1 Deportivo Cali este jueves 29 de enero por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I. Foto: Deportivo Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Cali volvió a perder. Este jueves 29 de enero de 2026, el equipo dirigido por Alberto Gamero cayó 2-1 frente a Águilas Doradas, el cual oficia de local en el estadio Cincuentenario de Medellín. Cuando el empate emergía como el resultado final del encuentro, un tardío gol del club antioqueño cambió todo el decorado.

Sobre el minuto 51, Jorge Rivaldo abrió el marcador para Águilas. Siete minutos después, Andrés Correa vio la doble tarjeta amarilla, dejando al Cali con uno menos. No obstante, el equipo caleño se las arregló para empatar el partido en el 63. Aun así, ya en el minuto 90+6, Frank Lozano le arrebató los puntos al Deportivo Cali.

Deportivo Cali en la Liga Betplay 2026-I

El cuadro azucarero comenzó el rentado nacional con una derrota 1-0 como visitante frente a Jaguares de Córdoba. Sin embargo, en la segunda fecha, ya de local en el estadio Deportivo Cali, derrotó 3-1 al Deportivo Independiente Medellín.

Cali volverá a la acción el domingo 1.° de febrero cuando enfrente al líder provisional de la Liga Betplay: Deportivo Pasto. El partido será a las 4:10 p.m. en el estadio del Deportivo Cali. Uno de los de mayor capacidad en el fútbol profesional colombiano (FPC).

Habrá que esperar cómo sigue transcurriendo la participación en Liga del conjunto vallecaucano. El estratega samario, Alberto Gamero, tendrá la delicada tarea de administrar una de las mejores nóminas del país, desde ya presionadas a salir campeonas del FPC.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador