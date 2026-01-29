Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Deportivo Cali no pudo con Águilas Doradas y cayó derrotado en el último minuto

Alberto Gamero acumula dos derrotas y una victoria con el conjunto azucarero en el arranque de esta Liga Betplay 2026-I.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
30 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Águilas Doradas 2-1 Deportivo Cali este jueves 29 de enero por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I.
Águilas Doradas 2-1 Deportivo Cali este jueves 29 de enero por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I.
Foto: Deportivo Cali
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportivo Cali volvió a perder. Este jueves 29 de enero de 2026, el equipo dirigido por Alberto Gamero cayó 2-1 frente a Águilas Doradas, el cual oficia de local en el estadio Cincuentenario de Medellín. Cuando el empate emergía como el resultado final del encuentro, un tardío gol del club antioqueño cambió todo el decorado.

Sobre el minuto 51, Jorge Rivaldo abrió el marcador para Águilas. Siete minutos después, Andrés Correa vio la doble tarjeta amarilla, dejando al Cali con uno menos. No obstante, el equipo caleño se las arregló para empatar el partido en el 63. Aun así, ya en el minuto 90+6, Frank Lozano le arrebató los puntos al Deportivo Cali.

Vínculos relacionados

En disturbios en clásico Cúcuta-Bucaramanga fue asesinado un hincha
Tolima, con dos expulsados, empató contra Medellín en el Atanasio Girardot: reviva los goles
Golazos y polémica en el clásico del oriente: Cúcuta y Bucaramanga empataron 2-2 en liga

Deportivo Cali en la Liga Betplay 2026-I

El cuadro azucarero comenzó el rentado nacional con una derrota 1-0 como visitante frente a Jaguares de Córdoba. Sin embargo, en la segunda fecha, ya de local en el estadio Deportivo Cali, derrotó 3-1 al Deportivo Independiente Medellín.

Cali volverá a la acción el domingo 1.° de febrero cuando enfrente al líder provisional de la Liga Betplay: Deportivo Pasto. El partido será a las 4:10 p.m. en el estadio del Deportivo Cali. Uno de los de mayor capacidad en el fútbol profesional colombiano (FPC).

Habrá que esperar cómo sigue transcurriendo la participación en Liga del conjunto vallecaucano. El estratega samario, Alberto Gamero, tendrá la delicada tarea de administrar una de las mejores nóminas del país, desde ya presionadas a salir campeonas del FPC.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Deportivo Cali

Alberto Gamero

Águilas Doradas

Cali

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Deportivo Cali hoy

resultado Deportivo Cali

partido Deportivo Cali

cuánto quedó el Cali

estadio Cincuentenario de Medellín

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.