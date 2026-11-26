A pesar de que el joven Kéiner Klinger adelantó al cuadro poderoso, los problemas en la marca durante las acciones de pelota quieta y la expulsión de Jeison Medina terminaron complicando la noche para el equipo…

La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor concluyó en la noche de este miércoles con la victoria 3-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín. El conjunto verdolaga se quedó con una nueva edición del clásico antioqueño en una jornada en la que James Rodríguez fue una de las grandes figuras.

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Así quedó la tabla del cuadrangular A tras las victorias de Atlético Nacional y Santa Fe

A pesar de que el joven Kéiner Klinger adelantó al cuadro poderoso, los problemas en la marca durante las acciones de pelota quieta y la expulsión de Jeison Medina terminaron complicando la noche para el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea, que no logró sostener la ventaja conseguida en el marcador.

James Rodríguez aportó dos asistencias en la remontada verdolaga. William Tesillo igualó el compromiso antes del descanso y, apenas iniciado el segundo tiempo, Elías Cabrera se encargó de darle vuelta al marcador. Con Nacional como dueño del partido, Alfredo Morelos sentenció el 3-1 definitivo con un potente remate desde fuera del área.

Con este resultado, Atlético Nacional llegó a cuatro unidades que lo acomodan en lo más alto de la tabla de posiciones del cuadrangular A, con un punto de ventaja sobre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, mientras que Once Caldas permanece con una sola unidad tras las dos primeras jornadas de esta instancia.

Justamente, el blanco blanco no ha conseguido tener una buena presentación en los cuadrangulares semifinales, fase en la que todavía no ha encontrado el gol. El conjunto manizaleño sufrió en su visita de este miércoles a El Campín, donde Santa Fe, con un inspirado Franco Fagúndez, se impuso con un contundente 3-0.

Así va el cuadrangular A de la Liga BetPlay Dimayor:

El uruguayo abrió el marcador sobre el cierre de la primera parte con un potente remate de media distancia que dejó sin posibilidades al guardameta Joan Parra. Posteriormente, Fagúndez asistió a Emanuel "El Turro" Olivera y a Hugo Rodallega en las otras dos anotaciones de la contundente victoria del cuadro cardenal.

Por su parte, en el cuadrangular B, el América de Cali se mantiene como líder gracias al punto invisible, pese a que Millonarios cuenta con una mejor diferencia de gol y los mismos puntos (cuatro). Deportivo Cali ocupa la tercera casilla, mientras que Atlético Bucaramanga es cuarto, ambos con una unidad y separados por la diferencia de gol.

Así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor:

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