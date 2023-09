Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay

Andrés Felipe Román (derecha), defensa de Nacional, y Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe. Foto: Jose Vargas Esguerra

La Liga BetPlay no se detiene. El calendario ha sido apretado y no hay espacio entre una fecha y otra. Anoche culminó la 12 y hoy arranca la número 13 con tres partidos claves que pueden alterar el orden de los equipos que están entre los ocho.

La fecha 13 se abrirá con el juego entre Chicó y Junior. El cuadro tiburón, séptimo con 17 puntos, tendrá una dura prueba con la altura en Tunja. Para los rojiblancos será importante sumar para no arriesgar su permanencia entre los ocho, mientras que los ajedrezados están obligados a ganar para salir del fondo de la tabla.

Luego, uno de los partidos más atractivos de la fecha por el contexto. Lucas González, que tiene al América en el segundo lugar de la tabla con 22 unidades, visitará a su exequipo, Águilas Doradas, que es primero con 23 puntos. Un partido que seguramente tendrá emociones, pues los dos buscan el liderato del campeonato.

En el cierre de la jornada de este miércoles tendremos el plato fuerte de la fecha. Nacional, que viene de empatar con Junior, recibe a Santa Fe, que viene de perder con Alianza Petrolera. Además de ser un juego relevante por la historia de ambos clubes, el compromiso tiene el atractivo de ser de dos equipos que están en la parte alta de la tabla. Los verdolagas son terceros y los cardenales quintos. Una victoria de cualquiera de los dos les certificaría estar cerca al liderato y a la clasificación a los cuadrangulares.

En la jornada del jueves habrá cuatro partidos. Pereira y Unión Magdalena se verán desde las 4:00 de la tarde en un partido de dos equipos que necesitan sumar si quieren mantener viva la ilusión de clasificar. El segundo juego será entre Tolima y Envigado, dos equipos necesitados que están en la parte baja de la tabla. El cuadro pijao, que será local, contará con el debut de David González, nuevo director técnico del equipo.

Luego, Bucaramanga recibe a Pasto. Los leopardos son novenos y querrán aprovechar la localía para volver al triunfo y meterse de nuevo en los ocho, mientras que los volcánicos están en la casilla 13 y necesitan sumar para no alejarse del grupo de clasificados y no complicar su paso a la siguiente fase de la Liga.

Millonarios, que viene de empatar con Medellín, cerrará la jornada del jueves enfrentando a Huila. Será otro partido interesante, pues los azules quieren meterse a los ocho y no volver a salir, y para eso tendrán que derrotar, por lo pronto, a los opitas, que son octavos y saben que cada juego es una final, pues quieren salvarse del descenso.

El viernes se jugarán los tres partidos restantes. Primero, Jaguares, último en la tabla, recibe a Alianza Petrolera, que viene de ganarle a Santa Fe como visitante y tiene confianza para volver a sumar y mantenerse entre los ocho.

Luego, Once Caldas recibe a Equidad. Dos equipos que no han podido encontrar regularidad en el torneo, y un blanco-blanco que sabe también que la responsabilidad de sumar no es solo para buscar la clasificación, sino también para mejorar su promedio y alejarse de los puestos de descenso para el próximo año.

Y finalmente un gran partido para cerrar la fecha 13 de la Liga BetPlay. Cali, también urgido de puntos de cara al próximo año por los puestos de descenso, recibe a un Medellín que tiene ambición de ser líder y buscará la victoria para no aflojar en la pelea por el primer lugar del campeonato.

Así serán los horarios para la fecha 13 de la Liga BetPlay

Miércoles 20 de septiembre

Chicó vs. Junior (4:00 p.m.)

Águilas Doradas vs. América (6:10 p.m.)

Nacional vs. Santa Fe (8:20 p.m.)

Jueves 21 de septiembre

Pereira vs. Unión Magdalena (4:00 p.m.)

Tolima vs. Envigado (5:45 p.m.)

Bucaramanga vs. Pasto (6:10 p.m.)

Millonarios vs. Huila (8:20 p.m.)

Viernes 22 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Petrolera (4:30 p.m.)

Once Caldas vs. Equidad (6:40 p.m.)

Cali vs. Medellín (8:50 p.m.)

