Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I: horarios y programación completa

Después de la primera fecha de Liga BetPlay y la coronación de Santa Fe, el fútbol profesional colombiano vuelve a la acción este fin de semana.
El primer líder del campeonato es Atlético Nacional, que abrió el semestre con una goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, resultado que lo dejó en la cima por diferencia de gol (+4). El equipo verdolaga mostró contundencia y orden, dos virtudes que suelen marcar diferencia en un campeonato largo de 18 fechas.
Muy cerca aparece América de Cali, que superó 3-0 a Internacional de Bogotá y confirmó que quiere ser protagonista desde el arranque. La diferencia de gol (+3) lo mantiene al acecho.
Deportes Tolima, tercero, fue quizás el golpe más fuerte de la jornada: venció 2-0 a Junior en el Metropolitano de Barranquilla. Más atrás, pero con los mismos tres puntos, Llaneros sorprendió al ganar 2-0 en Pereira, profundizando el mal momento del equipo matecaña, hoy golpeado en lo deportivo, administrativo y económico.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Resultados de la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I
|Local
|Marcador
|Visitante
|Fecha
|Deportivo Pereira
|0-2
|Llaneros FC
|16/01
|Fortaleza CEIF
|1-0
|Alianza FC
|16/01
|América de Cali
|3-0
|Internacional de Bogotá
|17/01
|Atlético Nacional
|4-0
|Boyacá Chico
|17/01
|Atlético Bucaramanga
|2-1
|Millonarios
|17/01
|Deportivo Pasto
|1-0
|Independiente Medellín
|18/01
|Jaguares de Córdoba
|1-0
|Deportivo Cali
|18/01
|Junior
|0-2
|Deportes Tolima
|18/01
|Independiente Santa Fe
|1-1
|Águilas Doradas
|18/01
|Cúcuta Deportivo
|1-2
|Once Caldas
|19/01
Programación de la Liga BetPlay 2026, fecha 2
