Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I: horarios y programación completa

Después de la primera fecha de Liga BetPlay y la coronación de Santa Fe, el fútbol profesional colombiano vuelve a la acción este fin de semana.

El primer líder del campeonato es Atlético Nacional, que abrió el semestre con una goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, resultado que lo dejó en la cima por diferencia de gol (+4). El equipo verdolaga mostró contundencia y orden, dos virtudes que suelen marcar diferencia en un campeonato largo de 18 fechas.

Muy cerca aparece América de Cali, que superó 3-0 a Internacional de Bogotá y confirmó que quiere ser protagonista desde el arranque. La diferencia de gol (+3) lo mantiene al acecho.

Deportes Tolima, tercero, fue quizás el golpe más fuerte de la jornada: venció 2-0 a Junior en el Metropolitano de Barranquilla. Más atrás, pero con los mismos tres puntos, Llaneros sorprendió al ganar 2-0 en Pereira, profundizando el mal momento del equipo matecaña, hoy golpeado en lo deportivo, administrativo y económico.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Resultados de la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I

Local Marcador Visitante Fecha Deportivo Pereira 0-2 Llaneros FC 16/01 Fortaleza CEIF 1-0 Alianza FC 16/01 América de Cali 3-0 Internacional de Bogotá 17/01 Atlético Nacional 4-0 Boyacá Chico 17/01 Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios 17/01 Deportivo Pasto 1-0 Independiente Medellín 18/01 Jaguares de Córdoba 1-0 Deportivo Cali 18/01 Junior 0-2 Deportes Tolima 18/01 Independiente Santa Fe 1-1 Águilas Doradas 18/01 Cúcuta Deportivo 1-2 Once Caldas 19/01

Programación de la Liga BetPlay 2026, fecha 2

