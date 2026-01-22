Logo El Espectador
Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I: horarios y programación completa

Millonarios recibirá a Junior en El Campín y Santa Fe visitará a Once Caldas en Manizales.

Juan Carlos Becerra
22 de enero de 2026 - 07:17 p. m.
Partido entre Millonarios y Junior en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Después de la primera fecha de Liga BetPlay y la coronación de Santa Fe, el fútbol profesional colombiano vuelve a la acción este fin de semana.

El primer líder del campeonato es Atlético Nacional, que abrió el semestre con una goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, resultado que lo dejó en la cima por diferencia de gol (+4). El equipo verdolaga mostró contundencia y orden, dos virtudes que suelen marcar diferencia en un campeonato largo de 18 fechas.

Muy cerca aparece América de Cali, que superó 3-0 a Internacional de Bogotá y confirmó que quiere ser protagonista desde el arranque. La diferencia de gol (+3) lo mantiene al acecho.

Deportes Tolima, tercero, fue quizás el golpe más fuerte de la jornada: venció 2-0 a Junior en el Metropolitano de Barranquilla. Más atrás, pero con los mismos tres puntos, Llaneros sorprendió al ganar 2-0 en Pereira, profundizando el mal momento del equipo matecaña, hoy golpeado en lo deportivo, administrativo y económico.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Resultados de la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I

LocalMarcadorVisitanteFecha
Deportivo Pereira0-2Llaneros FC16/01
Fortaleza CEIF1-0Alianza FC16/01
América de Cali3-0Internacional de Bogotá17/01
Atlético Nacional4-0Boyacá Chico17/01
Atlético Bucaramanga2-1Millonarios17/01
Deportivo Pasto1-0Independiente Medellín18/01
Jaguares de Córdoba1-0Deportivo Cali18/01
Junior0-2Deportes Tolima18/01
Independiente Santa Fe1-1Águilas Doradas18/01
Cúcuta Deportivo1-2Once Caldas19/01

Programación de la Liga BetPlay 2026, fecha 2

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

