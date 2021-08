Así se jugará la sexta fecha de la Liga BetPlay

América es el encargado de abrir la fecha 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II. El cuadro escarlata oficiará de local y recibirá en el Pascual Guerrero a Patriotas, uno de los coleros del campeonato.

Para saber más sobre la Liga BetPlay, puede entrar aquí

América viene de caer frente a Medellín por 2-0 y confía en volver a sumar de a tres en su estadio para no salir del grupo de los 8. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio han ganado los dos partidos que ha jugado como local y sabe que puede sacar un resultado favorable contra Patriotas, escuadra que apenas lleva cuatro puntos y no ha logrado despegar en la tabla de posiciones.

Santa Fe abrirá la jornada del sábado visitando a Pereira (2:00 p. m.). Será un duelo de dos equipos necesitados en la tabla. Los cardenales quieren salir de la presión por la falta de resultados y no quedarse rezagados. Tres puntos de 15 posibles tienen a Hárold Rivera, entrenador del cuadro albirrojo, al borde de su salida.

Puede leer: Juan Carlos Osorio: la rotación y los otros principios que ahora aplica en América

Por su parte, el equipo matecaña tiene la obligación de sumar si quiere mantenerse en la primera división. Pereira, que tiene seis unidades y se ubica en la casilla 13 de la tabla, no ha podido sumar de a tres en condición de local, un dato que ilusiona a los hinchas de Santa Fe, que esperan que su equipo mejore su rendimiento y empiece a escalar en el campeonato.

Nacional, líder del campeonato, recibirá a Quindío en el Atanasio Girardot este sábado (4:00 p. m.). Los verdolagas se mantiene invictos en la Liga BetPlay con 13 unidades y, en el papel, son los favoritos para llevarse los tres puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla. El cuadro cafetero, décimo, espera dar la sorpresa en condición de visitante y llevarse un punto que no solo lo mantenga cerca de los ocho, sino que sume en la tabla del descenso y no dejarse alcanzar por la angustia que representa la posibilidad de volver a la segunda división.

Le puede interesar: Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa BetPlay

A las 6:05 p. m. se enfrentarán dos equipos que vienen de quedarse sin sus respectivos técnicos. Júnior, en casa, enfrentará a Once Caldas, dos escuadras que no han podido hallar su mejor versión y se encuentran también necesitados de puntos para no llegar a la mitad del torneo con la presión de ganar la mayoría de los partidos que queden pendientes. Seis puntos para el tiburón y cuatro para el blanco-blanco de Manizales habla de la crisis de resultados en ambos lados. Un compromiso ideal para que el debut de Arturo Reyes despeje las críticas alrededor de la contratación como entrenador de la escuadra barranquillera.

La jornada del sábado la cerrarán Millonarios y Medellín en uno de los partidos más atractivos de la fecha (8:10 p. m.). Los azules vienen de quedar eliminados de la Copa BetPlay frente a Alianza Petrolera en El Campín, y esperan pasar ese trago amargo derrotando al poderoso de la montaña y manteniéndose en la parte alta de la tabla.

Medellín, noveno con siete unidades, tres menos que Millonarios, quiere mantener su invicto en la Liga BetPlay y llevarse un resultado favorable en una plaza donde suele complicar a los embajadores. “Ganar este encuentro sería muy importante, un orgullo. Lo celebraría porque este torneo es demasiado exigente”, dijo el “Bolillo” Gómez en rueda de prensa.

Le recomendamos: Santa Fe y Cali, líderes de sus grupos en la Liga Femenina

El campeón Tolima abrirá la jornada dominical visitando a Equidad, en Bogotá (2:00 p. m.). El cuadro pijao cierra actualmente el grupo de los ocho con ocho unidades; los aseguradores quieren aprovechar el envión anímico de haber derrotado a Santa Fe en la fecha pasada y así alcanzar al cuadro vinotinto y oro en la tabla, pues los dirigidos por Alexis García suman cinco unidades.

Águilas Doradas vs. Jaguares; Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali y Deportivo Pasto vs. Envigado complementan la jornada dominical. Atlético Bucaramanga vs. Atlético Huila cerrarán la fecha seis de la Liga BetPlay el lunes en la noche.