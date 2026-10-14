Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá Redacción Deportes Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

1/11 Estadio El Campín en el partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Jorge Londoño 2/11 Césped estadio El Campín Foto: Jorge Londoño 3/11 Minutos antes del partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Jorge Londoño 4/11 Delegados de Millonarios Foto: Jorge Londoño 5/11 Césped estadio El Campín Foto: Jorge Londoño 6/11 Revisión estadio del césped estadio El Campín Foto: Jorge Londoño 7/11 Trabajador en el césped del estadio El Campín Foto: Jorge Londoño 8/11 Persona caminando antes del partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Jorge Londoño 9/11 Estadio El Campín de Bogotá antes del partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Jorge Londoño 10/11 Los árbitros del partido Millonarios vs. Once Caldas revisando el césped del estadio El Campín Foto: Jorge Londoño 11/11 Así estaba el césped del estadio El Campín antes del partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Jorge Londoño

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador