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Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá

El partido entre Millonario y Once Caldas tuvo que ser suspendido.

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Redacción Deportes

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Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá
Estadio El Campín en el partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá
Césped estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá
Minutos antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Delegados de Millonarios
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Césped estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Revisión estadio del césped estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Trabajador en el césped del estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Persona caminando antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Estadio El Campín de Bogotá antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Los árbitros del partido Millonarios vs. Once Caldas revisando el césped del estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Así estaba el césped del estadio El Campín antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
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