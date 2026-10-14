Así se ve el césped del estadio El Campín de Bogotá
Tiempo de lectura
Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.
¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador!
Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.
Descubre lo más relevante
Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!
Cerrar
Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete o inicia sesión
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
2.0x
1.5x
1.0x
0.5x
¡Dale play para escuchar este artículo!
Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.
Cerrar
Estadio El Campín en el partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Minutos antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Delegados de Millonarios
Foto: Jorge Londoño
Césped estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Revisión estadio del césped estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Trabajador en el césped del estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Persona caminando antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Estadio El Campín de Bogotá antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
Los árbitros del partido Millonarios vs. Once Caldas revisando el césped del estadio El Campín
Foto: Jorge Londoño
Así estaba el césped del estadio El Campín antes del partido Millonarios vs. Once Caldas
Foto: Jorge Londoño
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación