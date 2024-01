Así será la primera jornada de la Liga BetPlay Femenina

Postales de la final de la Liga BetPlay Femenina 2023 entre Santa Fe y América de Cali. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Toca esperar apenas unas dos semanas y media para que ruede de la pelota en la Liga BetPlay Femenina Dimayor 2024. A partir del 17 de febrero, las mejores quince escuadras del país lucharán por una nueva estrella. El calendario irá hasta el 18 de agosto.

¡Así se jugará la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2024! ✨



¡Ya los 15 Clubes están listos! Acompaña y disfruta con todas las jugadoras de nuestra Liga 💥⚽



El 𝗙𝗜𝗫𝗧𝗨𝗥𝗘 de la primera fecha, aquí 🤩 pic.twitter.com/hZVqIx4b9C — DIMAYOR (@Dimayor) January 24, 2024

Independiente Santa Fe, vigente campeón de este certamen, con figuras como María Camila Reyes y Karla Viancha, jugará la primera fecha como visitante en el general Santander, donde será rival del Cúcuta deportivo, que regresa a la liga femenina tras ausentarse desde 2019.

Alianza, ahora en Valledupar, arrancará su participación contra Deportivo Cali, mientras que su rival de patio América, otro de los candidatos a conquistar la estrella, se las verá con otro de los debutantes: Internacional de Palmira.

Millonarios, que está en el proceso más ambicioso de su historia en el fútbol femenino, se las verá con independiente Medellín en su jornada inaugural. Equidad, el equipo bogotano que nos faltaba por mencionar, debutará contra Llaneros en el Belo Horizonte de Villavicencio.

Nacional, que también le ha apostado fuerte al fútbol femenino en épocas recientes, no tendrá acción en esa primera fecha, pues va a descansar, ya que el número de participantes no es par. Esto se debe a que Once Caldas se bajó del campeonato a última hora.

Junior arrancará su camino por la Liga BetPlay Femenina de 2024 recibiendo a Real Santander. La jornada inaugural la completa Deportivo Pereira, que enfrentará a Deportivo Pasto en suelo matecaña. Cada uno de los clubes podrá inscribir un máximo de 30 futbolistas, incluyendo a cuatro extranjeras.

