Así será la sanción a la hinchada de Real Cartagena por los disturbios en el estadio

La violencia volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano. En la noche de este miércoles, un sector de la hinchada de Real Cartagena protagonizó graves disturbios en el estadio Jaime Morón durante el partido frente a Real Cundinamarca, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025 y el cual terminó con un empate sin goles.

A pocos minutos de que finalizara el encuentro, miembros de la barra Rebelión Auriverde Norte invadieron la cancha, provocando caos en la tribuna norte y vandalizando parte de la silletería del escenario deportivo. Las autoridades intervinieron de inmediato para contener la situación.

El compromiso tuvo que ser suspendido en el minuto 88. Los jugadores corrieron hacia los camerinos para resguardarse, mientras el ESMAD ingresó al terreno de juego y logró restablecer el orden, permitiendo que el partido se reanudara minutos después.

Caos en Cartagena

Los disturbios no solo se presentaron dentro del estadio. Afuera, varios buses del sistema Transcaribe fueron atacados con piedras y objetos contundentes, generando pánico entre los pasajeros y los conductores, quienes debieron refugiarse.

Según el sistema de transporte, siete vehículos resultaron vandalizados: tres del operador Transambiental y cuatro de Sotramac, con vidrios y puertas destruidas.

La sanción a la barra brava

De acuerdo con El Universal de Cartagena, el Instituto Distrital de Deportes y Recreación (Ider) impuso una sanción a la barra Rebelión Auriverde Norte: dos años de expulsión del estadio Jaime Morón para todos los partidos oficiales y amistosos del Real Cartagena.

Las autoridades locales calificaron la medida como “una decisión sin precedentes” en la historia deportiva de la ciudad.

Por su parte, la Alcaldía de Cartagena aseguró que no escatimará esfuerzos en las investigaciones judiciales para identificar y sancionar a los responsables de los actos de violencia.

Las palabras del alcalde de Cartagena

“La pelota no se mancha, diría Maradona. Nada, absolutamente nada justifica la violencia en los estadios ni fuera de ellos. No lo podemos normalizar y por eso actuaremos con severidad y contundencia, frente a lo ocurrido anoche en el Morón”, aseguró Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

