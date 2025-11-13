El Equipo Colombia Colsanitas, con Camila Osorio al frente, durante la conferencia previa al debut en la Billie Jean King Cup en Varazdin, Croacia. Foto: Federación Colombiana de Tenis

Colombia está lista para disputar, desde este viernes 14 de noviembre, los play-offs de la Billie Jean King Cup en Varazdin, Croacia. La tricolor está ubicada en el Grupo D y enfrentará a Croacia y República Checa.

Durante la madrugada de este jueves, se llevó a cabo la rueda de prensa oficial, en la que el equipo Colombia Colsanitas se presentó ante los medios locales con su nómina completa: Camila Osorio, María Paulina Pérez, Yuliana Lizarazo y María Camila Torres, acompañadas por el capitán Alejandro González.

El conjunto colombiano ya completó cinco días de preparación en territorio croata y este mismo jueves tendrá una sesión adicional de tres horas de entrenamiento en el estadio sede.

“Han sido muy buenos días de trabajo, ya hemos estado acá cinco días trabajando, sabemos que es una cancha y una bola lenta. Cada día nuestras jugadoras se han sentido mucho mejor. Nosotros llegamos acá a cumplir un objetivo de ganar sin importar el rival, es lo que queremos y esperamos mañana tener la mejor versión de las jugadoras”, aseguró Alejandro González para la Federación Colombiana de Tenis.

“Me siento bien, no tengo problemas físicos y llego de la mejor manera para esta confrontación. Tenemos que dar lo mejor de nosotras, tenemos un gran equipo y estoy lista para dar lo mejor de mí”, explicó Camila Osorio.

Colombia, lista para debutar en la Billie Jean King Cup 2025: hora y dónde ver

El debut de Colombia será este viernes a las 8:00 a.m. contra República Checa, con transmisión por Win Sports.

Calendario oficial del Grupo D

Viernes 14 de noviembre: Colombia vs. República Checa

Sábado 15 de noviembre: Croacia vs. República Checa

Domingo 16 de noviembre: Colombia vs. Croacia

