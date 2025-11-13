Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Colombia, lista para debutar en la Billie Jean King Cup 2025: hora y dónde ver

El equipo nacional enfrenta a República Checa en los play-offs del torneo este viernes en Varazdin, Croacia.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
13 de noviembre de 2025 - 01:57 p. m.
El Equipo Colombia Colsanitas, con Camila Osorio al frente, durante la conferencia previa al debut en la Billie Jean King Cup en Varazdin, Croacia.
El Equipo Colombia Colsanitas, con Camila Osorio al frente, durante la conferencia previa al debut en la Billie Jean King Cup en Varazdin, Croacia.
Foto: Federación Colombiana de Tenis
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia está lista para disputar, desde este viernes 14 de noviembre, los play-offs de la Billie Jean King Cup en Varazdin, Croacia. La tricolor está ubicada en el Grupo D y enfrentará a Croacia y República Checa.

Durante la madrugada de este jueves, se llevó a cabo la rueda de prensa oficial, en la que el equipo Colombia Colsanitas se presentó ante los medios locales con su nómina completa: Camila Osorio, María Paulina Pérez, Yuliana Lizarazo y María Camila Torres, acompañadas por el capitán Alejandro González.

Vínculos relacionados

¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026 y cuáles están cerca?
Millonarios cerró su semestre: balance de su fracaso en la Liga BetPlay y en el 2025
Así puede inscribirse en la Carrera Internacional San Silvestre 2025, en Chía

El conjunto colombiano ya completó cinco días de preparación en territorio croata y este mismo jueves tendrá una sesión adicional de tres horas de entrenamiento en el estadio sede.

“Han sido muy buenos días de trabajo, ya hemos estado acá cinco días trabajando, sabemos que es una cancha y una bola lenta. Cada día nuestras jugadoras se han sentido mucho mejor. Nosotros llegamos acá a cumplir un objetivo de ganar sin importar el rival, es lo que queremos y esperamos mañana tener la mejor versión de las jugadoras”, aseguró Alejandro González para la Federación Colombiana de Tenis.

“Me siento bien, no tengo problemas físicos y llego de la mejor manera para esta confrontación. Tenemos que dar lo mejor de nosotras, tenemos un gran equipo y estoy lista para dar lo mejor de mí”, explicó Camila Osorio.

Colombia, lista para debutar en la Billie Jean King Cup 2025: hora y dónde ver

El debut de Colombia será este viernes a las 8:00 a.m. contra República Checa, con transmisión por Win Sports.

Calendario oficial del Grupo D

  • Viernes 14 de noviembre: Colombia vs. República Checa
  • Sábado 15 de noviembre: Croacia vs. República Checa
  • Domingo 16 de noviembre: Colombia vs. Croacia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

billie jean king cup 2025

colombia billie jean king cup

camila osorio billie jean king cup

camila osorio

colombia vs república checa

equipo colombia colsanitas

alejandro gonzález capitán colombia

tenis femenino colombia

billie jean king cup croacia

dónde ver billie jean king cup

horario colombia billie jean king cup

billie jean

maria camila osorio

tenis colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.