¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026 y cuáles están cerca?

Las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanzan en todo el planeta con intensidad y expectativa. El camino hacia la próxima cita global del fútbol, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, entra en una fase decisiva en cada confederación.

Será la edición más grande de la historia, con un formato ampliado que reunirá a 48 selecciones y marcará un nuevo capítulo en el torneo más prestigioso del mundo.

Hasta el momento, 28 países ya aseguraron su clasificación, confirmando su presencia en la cita norteamericana, mientras otros se preparan para sellar su boleto en noviembre.

De acuerdo con los escenarios establecidos por la FIFA, las próximas semanas serán determinantes para conocer qué naciones completarán la lista de invitados a la fiesta mundialista de 2026.

Europa

En el Viejo Continente, Inglaterra fue la primera en asegurar su presencia en la Copa del Mundo a través del camino UEFA. En los próximos días, varias potencias podrían sumarse.

Francia clasificará el jueves 13 de noviembre si vence a Ucrania. Portugal lo hará si gana a la República de Irlanda o empata y Hungría no derrota a Armenia.

Noruega necesita vencer a Estonia y esperar que Italia no haga lo propio ante Moldavia.

El viernes 14, Países Bajos obtendrá su cupo si gana a Polonia, mientras que Croacia lo logrará si no pierde ante Islas Feroe.

Un día después, el sábado 15 de noviembre, Suiza clasificará si gana a Suecia (y Kosovo no derrota a Eslovenia), o incluso empatando si Kosovo cae.

Bélgica lo hará si vence a Kazajistán, Austria si derrota a Chipre y Bosnia no gana a Rumanía, y España si supera a Georgia, mientras Turquía no vence a Bulgaria.

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

En la zona Concacaf, las eliminatorias continúan abiertas. En el Grupo A, Surinam y Panamá lideran con seis puntos tras cuatro partidos, seguidos por Guatemala (cinco) y El Salvador (tres).

En el Grupo B, Jamaica marcha firme con nueve unidades, escoltada por Curazao (ocho), Trinidad y Tobago (cinco) y Bermuda sin puntos.

En el Grupo C, Honduras domina con ocho puntos, seguida por Costa Rica (seis), Haití (cinco) y Nicaragua (uno).

Los escenarios son claros: Honduras clasificará el miércoles 13 de noviembre si vence a Nicaragua y el duelo entre Costa Rica y Haití termina en empate.

Jamaica, por su parte, sellará su boleto si derrota a Trinidad y Tobago y Curazao pierde frente a Bermudas.

África

En el continente africano, Marruecos abrió el camino y ya se unieron Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde y Costa de Marfil.

Ahora, los cuatro mejores segundos se medirán en un torneo a partido único por la única plaza africana en el repechaje intercontinental. Los cruces serán Nigeria vs. Gabón y Camerún vs. República Democrática del Congo,

Asia

En el continente asiático, las seis plazas automáticas ya están asignadas tras las clasificaciones de Catar y Arabia Saudí el 14 de octubre. Ahora, Irak y Emiratos Árabes Unidos se enfrentarán a doble partido por un cupo en el repechaje intercontinental.

Oceanía

Aunque Nueva Zelanda ganó la fase de clasificación de la OFC, Nueva Caledonia aún tiene opciones de llegar al Mundial al participar también en el torneo clasificatorio intercontinental.

Sudamérica

En la Conmebol, los seis cupos directos ya están definidos. Bolivia mantiene la esperanza de ser la séptima selección de la región en el Mundial, a través del mismo repechaje.

¿Cómo será el repechaje internacional?

Ese repechaje otorgará las dos últimas plazas al Mundial y contará con seis selecciones: dos de Concacaf, una de Asia, una de África, una de Conmebol y una de Oceanía. Se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Por Sudamérica participará Bolivia, y Nueva Caledonia representará a Oceanía. Los demás están por definirse.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Anfitrionas: Canadá, México, Estados Unidos.

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

OFC: Nueva Zelanda.

UEFA: Inglaterra.

Total: (28 de 48 selecciones).

