Así van los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay: posiciones y resultados

Millonarios lidera el grupo A tras la tercera fecha, mientras Deportivo Cali mantiene puntaje perfecto en el B. Atlético Nacional reaccionó y aún quedan dos partidos para completar la jornada. Foto: Atlético Nacional Femenino

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Los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay 2026 comienzan a tomar forma y la tercera jornada ya dejó movimientos importantes en la pelea por llegar a las semifinales. Millonarios y Deportivo Cali se mantienen como los equipos mejor posicionados en sus respectivos grupos, mientras Atlético Nacional consiguió reaccionar y volvió a meterse en la disputa por los primeros lugares del cuadrangular A.

La jornada comenzó este domingo con acción en el grupo A, donde Millonarios derrotó a Internacional de Palmira y llegó a siete puntos, producto de dos victorias y un empate en sus tres presentaciones. Las ‘embajadoras’, además, tienen una diferencia de gol de +3, lo que les permite mantenerse en la primera posición.

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Millonarios lidera el grupo A

Con siete unidades, Millonarios es líder del cuadrangular A y mantiene un invicto en esta fase. Las ‘embajadoras’ acumulan cinco goles a favor y apenas dos en contra, para una diferencia de +3.

Inter de Bogotá aparece en la segunda posición con cuatro puntos en tres partidos, luego de conseguir una victoria, un empate y una derrota. Las bogotanas han marcado seis goles, aunque también han recibido cinco.

La tercera posición es para Atlético Nacional, que consiguió recuperarse después de un comienzo complicado. Las ‘verdolagas’ derrotaron 3-1 a Internacional de Bogotá en un partido lleno de emociones y llegaron a tres puntos.

Heidy Mosquera abrió el marcador al minuto 36, pero Melissa Moreno consiguió el empate antes del descanso. En la segunda parte, Karen Vidal volvió a poner en ventaja a Nacional y Manuela González sentenció el triunfo al minuto 88. Inter de Bogotá terminó, además, con una jugadora menos por la expulsión de Verónica Arcila.

Con este resultado, Nacional dejó atrás sus dos primeras derrotas y se mantiene con opciones en la lucha por los primeros puestos.

Internacional de Palmira, por su parte, también tiene tres unidades, aunque aparece cuarto por su diferencia de gol de -4. Las de Palmira han conseguido una victoria y sufrido dos derrotas, con tres goles anotados y siete recibidos.

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Posiciones del grupo A

Millonarios — 7 pts | 3 PJ | +3 Inter Bogotá — 4 pts | 3 PJ | +1 Atlético Nacional — 3 pts | 3 PJ | 0 Inter Palmira — 3 pts | 3 PJ | -4

Deportivo Cali manda con campaña perfecta

El panorama es diferente en el grupo B, donde Deportivo Cali ha tenido un inicio ideal. Las ‘azucareras’ ganaron sus dos primeros compromisos y son líderes con seis puntos, además de una diferencia de gol de +4.

Cali registra cinco goles a favor y apenas uno en contra, por lo que parte con una ventaja importante en la clasificación a las semifinales.

América de Cali y Santa Fe aparecen detrás con tres puntos cada uno. Ambos equipos tienen una victoria y una derrota, pero la diferencia de gol favorece a las ‘escarlatas’, que tienen +1, mientras las ‘cardenales’ cuentan con una diferencia de 0.

Precisamente, América y Santa Fe tendrán un duelo directo en la tercera jornada, un encuentro que puede resultar importante para definir quién logra mantenerse cerca de Deportivo Cali en la pelea por los dos primeros lugares.

Orsomarso cierra el grupo B sin puntos después de dos partidos. Las vallecaucanas todavía no han conseguido marcar y han recibido cinco goles, por lo que registran una diferencia de -5.

Posiciones del grupo B

Deportivo Cali — 6 pts | 2 PJ | +4 América de Cali — 3 pts | 2 PJ | +1 Santa Fe — 3 pts | 2 PJ | 0 Orsomarso — 0 pts | 2 PJ | -5

La tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay 2026 todavía tiene dos partidos pendientes. Este martes, Orsomarso recibirá a Deportivo Cali, mientras que el miércoles Santa Fe será local ante América de Cali, encuentros que completarán la jornada y podrían modificar las posiciones del grupo B.

Por ahora, Deportivo Cali lidera con seis puntos y mantiene puntaje perfecto en sus dos presentaciones, mientras América y Santa Fe tienen tres unidades cada uno. Orsomarso, que aún no suma, buscará dar la sorpresa en casa ante las ‘azucareras’. El duelo entre ‘cardenales’ y ‘escarlatas’, por su parte, será directo por acercarse al primer lugar y mantenerse en la pelea por uno de los dos cupos a las semifinales.

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