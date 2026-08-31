Media Maratón de Rionegro 2026: fecha, cómo inscribirse y bolsa de premios

La carrera se disputará el domingo 15 de noviembre con recorridos de 21K, 11,5K y 6K. Foto: Media Maratón de Rionegro

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La Media Maratón de Rionegro 2026 ya puso en marcha su cuenta regresiva. La vigésima segunda edición de la competencia se disputará el próximo domingo 15 de noviembre y tendrá un máximo de 5.000 participantes, quienes podrán elegir entre recorridos de 21K, 11,5K y 6K.

El IMER Rionegro, organizador de la carrera, abrió oficialmente las inscripciones para una nueva edición de la competencia, que cada año reúne a corredores élite, aficionados y familias en las calles del municipio del Oriente antioqueño.

Tres distancias para la Media Maratón de Rionegro

La MMR2026 contará con tres recorridos pensados para diferentes niveles de participación. La distancia principal será la de 21 kilómetros, mientras que también estarán disponibles las pruebas de 11,5K y 6K.

Los recorridos pasarán por distintos lugares representativos de Rionegro, incluyendo monumentos y espacios emblemáticos del municipio. La organización también destaca que la jornada busca involucrar a la ciudadanía alrededor de una competencia que se ha convertido en uno de los eventos deportivos de la región.

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Para esta edición se habilitaron 5.000 cupos y la inscripción tendrá un valor único de $120.000, tarifa que, según la organización, se mantendrá hasta el cierre del proceso.

¿Qué incluye la inscripción?

Los corredores inscritos recibirán el kit oficial de competencia, que contempla número oficial, camiseta, chip de cronometraje, hidratación durante el recorrido y en la meta, póliza de accidentes, medalla de participación y registro fotográfico gratuito.

La entrega de los kits está programada para los dos días anteriores a la carrera y tendrá puntos habilitados tanto en Rionegro como en Medellín, con el objetivo de facilitar el proceso para los participantes que lleguen desde otras zonas del país.

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Una bolsa de premios de $102,4 millones

Uno de los atractivos deportivos de la edición 2026 será la bolsa de premios, que asciende a $102.400.000. La organización señala que se trata de la mayor premiación entre las carreras regionales de Colombia.

La competencia tendrá las categorías Élite (abierta), Veteranos A (40 a 49 años), Veteranos B (50 a 59 años) y Máster (60 años o más).

En los 21K recibirán premio los cinco mejores hombres y las cinco mejores mujeres de cada categoría. En las distancias de 11,5K y 6K serán reconocidos los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres de cada rama y categoría.

Además, la carrera conservará la categoría Mejores Rionegreros, destinada exclusivamente al talento local. En esta clasificación serán premiados los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres de Rionegro en las tres distancias y en todas las categorías.

Las inscripciones para la Media Maratón de Rionegro 2026 ya están disponibles a través de www.tuinscripcionenlinea.com/eventos/mmr2026. La competencia se realizará el 15 de noviembre y tendrá un límite de 5.000 corredores.

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