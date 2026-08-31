Lamine Yamal volvió a marcar con un golazo y Barcelona le remontó a Rayo Vallecano: video

El joven español marcó un doblete, incluido un espectacular remate a la escuadra, en la victoria 5-2 del conjunto azulgrana sobre Rayo Vallecano. Foto: EFE - Quique García

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Barcelona remontó contra Rayo Vallecano y terminó imponiéndose 5-2 en el Camp Nou, en un partido que tuvo como gran protagonista a Lamine Yamal. El joven español marcó un doblete, incluido un espectacular remate a la escuadra, y fue una de las figuras de un equipo azulgrana que recuperó el liderato de LaLiga al cierre de la tercera jornada.

Rayo Vallecano golpeó primero y sorprendió al Barcelona en el minuto 12. Álvaro García protagonizó un rápido contraataque por la banda y puso un balón al área que Sergio Camello convirtió en gol con un potente disparo. Sin embargo, la ventaja del conjunto madrileño duró poco.

Barcelona reaccionó en apenas dos minutos

La respuesta del equipo dirigido por Hansi Flick fue inmediata. En el minuto 19, Raphinha apareció para marcar el empate después de aprovechar un balón filtrado dentro del área. Apenas dos minutos más tarde llegó uno de los momentos más destacados de la noche.

Lamine Yamal recibió el balón en el pico del área, se desplazó hacia el centro y sacó un disparo que terminó entrando por la escuadra. Un golazo para darle la vuelta al partido y, además, para que el joven español volviera a celebrar después de no haber podido marcar en sus últimos encuentros.

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Vea el golazo de Lamine Yamal

El tanto significó el primero de Yamal en este inicio de temporada y confirmó las buenas sensaciones que ya había dejado en la victoria del jueves contra Athletic Club.

“En los últimos partidos no había podido meter, pero ya ha demostrado la calidad que tiene”, aseguró su compañero Marc Bernal a DAZN.

La actuación del joven campeón del mundo con España llegó además en medio de la expectativa por su irregular comienzo de temporada. Frente al Rayo, Yamal dio un paso adelante y terminó completando su doblete.

El Rayo volvió a acercarse

El Barcelona consiguió ampliar la diferencia en el comienzo de la segunda parte. Una arrancada de Anthony Gordon por la banda terminó con un balón dentro del área que Florian Lejeune tocó hacia su propia portería. El autogol puso el 3-1 en el minuto 51.

El Rayo, sin embargo, no se rindió. En el minuto 59, Sergio Camello volvió a aparecer, esta vez con un remate de cabeza tras un saque de esquina, para establecer el 3-2 y devolverle la emoción al encuentro.

El gol generó algunos momentos de desconcierto en el Barcelona, algo que reconoció Hansi Flick después del partido.

“Cuando estás 3-1 por delante, especialmente, en casa, tienes que controlar mejor el juego”, afirmó el entrenador azulgrana a DAZN. “Tenemos la calidad para controlarlo”, añadió.

Flick reaccionó con el ingreso de Rodri Hernández y Fermín López, mientras el Barcelona recuperaba el control del partido.

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Raphinha y Lamine sentenciaron

El conjunto azulgrana volvió a lanzarse sobre la portería del Rayo y encontró el cuarto gol en el minuto 71. Gordon volvió a ser protagonista al ingresar al área y dejar de tacón para Raphinha, quien remató para poner el 4-2.

El brasileño completó así su doblete y alcanzó los cinco goles en LaLiga, cifra que lo deja como máximo goleador del campeonato, uno por encima de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, que suma cuatro.

Raphinha abandonó el terreno de juego en el minuto 86 entre los aplausos del público y dejó su lugar al joven internacional egipcio Hamza Abdel Karim, quien disputó sus primeros minutos en liga.

Pero todavía quedaba una última aparición de Lamine Yamal. En el minuto 90, el español volvió a encontrar el camino del gol para completar su doblete y establecer el 5-2 definitivo.

Así quedó la tabla de LaLiga tras el triunfo de Barcelona

La victoria le permite al Barcelona recuperar el liderato de LaLiga después de tres jornadas. El conjunto azulgrana suma los mismos puntos que el Real Madrid, pero ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles.

Para Lamine Yamal, el partido también representa un importante impulso después de un comienzo de temporada en el que se le había reclamado mayor protagonismo. Su doblete, y especialmente el remate que significó el 2-1, volvieron a poner en escena la calidad que lo ha convertido en uno de los grandes nombres del Barcelona.

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