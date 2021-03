Atlético Nacional derrotó a Júnior de Barranquilla por 1-0 en la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor. El partido estuvo lleno de polémicas y el entrenador de los tiburones habló sobre las decisiones arbitrales en rueda de prensa.

El partido entre Atlético Nacional y Júnior de Barranquilla no fue fácil para el arbitro central del compromiso, Ferney Trujillo, que tuvo que apoyarse en el VAR para tomar decisiones que fueron fundamentales en el desarrollo del encuentro.

Entre esas determinaciones estuvo la anulación de un gol a los barranquilleros en la primera etapa por fuera de lugar, la expulsión de Teófilo Gutiérrez, luego de que el delantero intentara darle un cabezazo a Jarlan Barrera, y un penalti a favor de Atlético Nacional, que le dio la victoria a los verdolagas, luego de que Willer Ditta derribó en el área a Geisson Perea.

Lea: Jefferson Duque le dio la victoria a Atlético Nacional sobre Júnior de Barranquilla

Al respecto de la actuación de la terna arbitral y de la asistencia de vídeo, Luis Amaranto Perea dijo: “Yo confío en el VAR porque es una buena herramienta, pero me preocupan los criterios que se usan para resolver jugadas. No estoy en contra de la herramienta, pero veo que los criterios para cada equipo son diferentes y eso me preocupa”.

Sin embargo, Perea fue claro en afirmar que su equipo no perdió por el VAR, aunque sí dijo que el resultado final le pareció injusto por el rendimiento que mostraron sus jugadores en cancha.

Mire: Video: El gol de América que le dio el pase a la semifinal de la Libertadores Femenina

“El resultado es injusto, creo que Júnior compitió y los hizo muy bien. Estábamos más cerca nosotros que ellos del gol, y aunque no lo logramos, los jugadores estuvieron hoy en un gran nivel”, dijo el entrenador de los tiburones.

Además, el exjugador de la selección Colombia también afirmó que el gol que les anularon habría cambiado el encuentro porque se encontraban en buena forma en ese momento del partido y, además, dijo que la expulsión de Teófilo Gutiérrez fue clave para el desarrollo posterior del juego.

“Teo es un hombre grande y en situaciones como estas sabe que el VAR revisa todo. Tenemos que ser más inteligentes. No sé qué pasó porque estaba pendiente de otras cosas, pero si él se equivoca y es roja, pues es roja. Tenemos que revisarnos, no podemos echarle la culpa de las equivocaciones a quien no lo tiene. Tenemos que asumir y miraremos realmente qué pasó con Teo en este caso. Si él se equivocó, es un error muy importante”.

Por su parte, el técnico de Atlético Nacional prefirió no referirse al VAR, al que ha criticado fuertemente en anteriores semanas. En cambio, respecto a la superioridad del rival dijo que: “el juego hay que sufrirlo siempre. Acá a veces entendemos el juego como que no vamos a sufrir. Hay momentos en los cuales el equipo tiene que apretar los dientes y eso se lo dije a los jugadores en el entretiempo”.

Además, complementó: " A mí me gustó todo lo que hizo Nacional, no es fácil enfrentar a un equipo como Junior, con las rotaciones que hicimos hoy. Hicimos varios planteamientos sabiendo que debíamos jugar varias caras. Le dimos espacio para jugar a varios futbolistas, ya que tuvimos un gran desgaste en Copa Libertadores. He visto un compromiso tremendo de los jugadores y eso me hizo entender cómo debíamos jugar este tipo de partidos”.

Le puede interesar: Santa Fe, Millonarios y Equidad, sólidos entre los ocho

Por ahora ambos equipos deberán disputar la vuelta de sus partidos en la fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores. Nacional jugará en Medellín la vuelta de su partido con Guaraní, equipo al que le ganó en la ida 2-0. Júnior, por su parte, jugará contra Caracas, en Barranquilla y en una serie que va ganado 2-1.