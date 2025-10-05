Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el polémico empate de Atlético Nacional

¿Fue penal o no? Alfredo Morelos provocó una discutida jugada que terminó en el empate de Nacional ante Boyacá Chicó en Tunja.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de octubre de 2025 - 03:20 a. m.
Alfredo Morelos anota el gol del empate para Atlético Nacional ante Boyacá Chicó.
Foto: Atlético Nacional
Boyacá Chicó estuvo muy cerca de lograr una victoria importantísima en Tunja, pero un polémico penalti en el último minuto cambió el rumbo del partido: Atlético Nacional igualó 1-1 en el estadio La Independencia, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025.

El cuadro ajedrezado se había puesto en ventaja con un gol de Johan Bocanegra, resultado que le daba oxígeno en la lucha por el descenso.

El polémico penalti de Morelos

Sin embargo, en el minuto 90+5, el árbitro sancionó una discutida falta en el área, provocada y ejecutada por Alfredo Morelos, quien marcó el empate definitivo desde el punto penal.

El resultado deja a Chicó con 12 puntos, ubicado en la posición 18, mientras que Nacional es cuarto con 24 unidades.

¿Cómo va la tabla del descenso?

En la tabla del descenso, el equipo boyacense suma 114 puntos y un promedio de 1.01, por encima de Unión Magdalena (0,76), que continúa en zona crítica tras el descenso de Envigado.

En otros resultados de la jornada, Pasto y Alianza Petrolera empataron 3-3, y Tolima sorprendió a Junior en el Metropolitano con un 0-1. Con este resultado, el tiburón le cedió el liderato a Bucaramanga, que derrotó a Envigado y lo envió a la B.

La fecha continuará este lunes con La Equidad vs. Once Caldas (7:30 p.m.) y finalizará el martes con Millonarios vs. América, también a las 7:30 p.m.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras el empate entre Chicó vs. Nacional

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Honesto(98692)Hace 25 minutos
Mafional empató con penalti regalado por el var y el árbitro.
