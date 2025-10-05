Luis Javier Suárez la sigue rompiendo con Sporting: marcó y fue figura ante Braga

Luis Suárez, del Sporting CP, celebra tras marcar un gol durante el partido de fútbol de la Liga Portugal entre el Sporting CP y el Sporting Braga disputado en el estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal, el 05 de octubre de 2025. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

¡Luis Javier Suárez sigue encendido! El delantero colombiano volvió a ser protagonista en Portugal tras marcar para Sporting de Lisboa en el empate contra Braga por 1-1 en la octava fecha de la Primeira Liga, confirmando su gran estado de forma.

El samario apareció a los 19 minutos, atento a un error defensivo dentro del área tras un centro por la izquierda. Sin pensarlo dos veces, conectó de primera con su pierna izquierda y venció al guardameta checo Lukáš Horníček.

Un gesto rápido, instintivo y letal, que selló la diferencia en el marcador parcial. Cuando se creía que Sporting lograría la victoria, Braga empató al 90+7 con un gol de Rodrigo Zalazar desde el punto penalti.

¿Cuántos goles lleva Luis Javier Suárez en la temporada?

El atacante de 27 años atraviesa un arranque de temporada sobresaliente: suma once goles en doce partidos: siete con Sporting —seis en la liga portuguesa y uno en la Champions y cuatro con la selección de Colombia— además de dos asistencias.

Su efectividad lo mantiene entre los máximos artilleros del campeonato portugués, junto a Clayton (Río Ave) y Jesús Ramírez (Nacional), quienes también tienen seis tantos.

Con el empate, Sporting Lisboa llegó a 19 puntos y continúa segundo en la tabla, a dos unidades del Porto, que enfrenta este domingo a Benfica de Richard Ríos en el clásico portugués.

