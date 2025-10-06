Logo El Espectador
Colombia, a octavos del Mundial Sub-20: ¿cuándo vuelve a jugar y contra quién?

La Tricolor se quedó con el primer lugar del Grupo F del Mundial Sub-20 y enfrentará a otra selección africana en los octavos.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de octubre de 2025 - 01:29 a. m.
Kéner González (c) de Colombia celebra un gol este domingo, en un partido del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 entre Nigeria y Colombia en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Colombia cerró la fase de grupos con un 1–1 ante Nigeria y se quedó con el primer lugar del Grupo F del Mundial Sub-20 por criterio de Fair Play, tras terminar igualada en puntos, goles y diferencia con Noruega, que también empató con Arabia Saudita por el mismo marcador.

El gol colombiano cayó al 50’: Neyser Villarreal desbordó por banda, tocó atrás y Kéner González la empujó de primera. No fue un zurdazo limpio, pero sí letal.

Nigeria respondió con dos avisos: Suleiman al travesaño y Maigana al poste y obligó a Jordan García a una gran atajada ante el cabezazo de Odinara Okoro. El arquero colombiano fue la gran figura del partido.

La jugada que cambió el cierre llegó al 83’: tras revisión, el árbitro sancionó mano de Elkin Rivero dentro del área. Bameyi cobró con frialdad, cruzado, para el 1–1 definitivo.

Video Thumbnail

Así quedó la tabla del Grupo F

El empate le alcanza a la Tricolor para liderar el grupo por mejor Fair Play. La tabla quedó así: Colombia y Noruega, cinco puntos; Nigeria, cuatro; Arabia Saudita, uno. Los africanos también avanzaron y se medirán con Argentina en octavos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia y contra quién?

El cruce de octavos ya está listo: Colombia vs. Sudáfrica, el miércoles 8 de octubre, a las 2:30 p.m., en el estadio Fiscal de Talca. La transmisión será por Gol Caracol y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

