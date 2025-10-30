Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay al cierre de la fecha 18

El equipo verdolaga impuso su jerarquía en Villavicencio, ganó 3-0 y desplazó a Bucaramanga en lo más alto del campeonato. Foto: Atlético Nacional

La jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025 dejó un panorama vibrante y, al mismo tiempo, enredado. Atlético Nacional se convirtió en el nuevo líder tras golear 3-0 a Llaneros en Villavicencio, resultado que no solo aseguró su clasificación, sino que también lo puso al frente por diferencia de gol. Mientras tanto, el torneo entra en una recta final marcada por empates costosos, victorias agónicas y una inesperada crisis de calendario provocada por el aplazamiento del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali.

El conjunto verdolaga aprovechó su momento: fue sólido, contundente y volvió a mostrar jerarquía en el cierre de la fecha. Con los goles de Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista, Nacional alcanzó los 34 puntos y un +14 en la diferencia de gol, superando a Bucaramanga y Medellín, que también llegaron a 34 pero con menor balance. El equipo de Villavicencio, en cambio, se complicó: la derrota lo dejó con 25 puntos y fuera del grupo de los ocho, aunque aún con opciones en las últimas jornadas.

Un cuádruple empate en la punta

El triunfo verdolaga se combinó con los resultados del fin de semana para dejar una tabla electrizante. Cuatro equipos comparten la cima con 34 unidades: Nacional (+14), Bucaramanga (+13), Medellín (+12) y Fortaleza (+8). La lucha por el llamado “punto invisible”, que se otorga a los dos mejores de la fase regular, promete definirse en la última fecha.

Independiente Medellín ratificó su buen momento con una goleada 3-0 sobre Bucaramanga, en un duelo directo entre aspirantes al liderato. El DIM volvió a la senda del buen juego y quedó en el lote de punta, mientras el ‘Leopardo’ perdió la oportunidad de escaparse. Fortaleza, por su parte, hizo historia: venció 1-0 a La Equidad con un gol de penalti de Emilio Aristizábal y aseguró por primera vez su clasificación a los cuadrangulares.

En el resto de resultados, Deportes Tolima superó 2-0 a Unión Magdalena y llegó a 32 puntos; Junior, pese a tener con las uñas la clasificación, cayó 2-1 ante Santa Fe en Barranquilla con un gol en el último minuto de Harold Santiago Mosquera; y Millonarios empató 0-0 con Once Caldas en un partido gris que dejó a ambos al borde de la eliminación.

Fecha 19 aplazada

Más allá de lo deportivo, la jornada terminó sacudida por un nuevo problema logístico. El duelo entre Boyacá Chicó y América de Cali —programado para este 30 de octubre en el estadio El Campín— fue suspendido luego de que la Comisión Local de Seguridad de Bogotá negara el uso del escenario, argumentando la alta carga de eventos en la ciudad por Halloween.

Ante la negativa, Chicó buscó alternativas en Ibagué, Armenia, Villavicencio, Pereira, Manizales y Medellín, pero en todas encontró respuesta negativa. Sin una sede disponible, la Dimayor anunció el aplazamiento de la fecha 19 completa, para evitar un desequilibrio deportivo mientras se reorganiza el calendario.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 18 en la Liga BetPlay

