¡Caos en la Liga BetPlay! Dimayor decidió aplazar la fecha 19: ¿por qué?

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali volvió a desatar un problema mayor en el calendario del fútbol colombiano.

El encuentro que debía disputarse este 30 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá terminó siendo suspendido luego de que la Comisión Local de Seguridad de la capital negara la autorización para usar el escenario, argumentando la alta carga de eventos programados en la ciudad por Halloween.

Ante la negativa, el equipo boyacense —que debía oficiar como local en Bogotá por la ocupación del estadio La Independencia de Tunja— intentó conseguir sede en otras ciudades como Ibagué, Armenia, Villavicencio, Pereira, Manizales y Medellín, pero en todas recibió respuesta negativa.

La decisión de la Dimayor

Sin una solución a la vista, la Dimayor anunció este 30 de octubre que decidió aplazar la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, reordenando el calendario para evitar un desequilibrio deportivo.

En su comunicado oficial, la entidad estableció las siguientes medidas:

Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025.

Disputar las semifinales de ida de la Copa BetPlay durante el 1, 2 y 3 de noviembre.

Programar el partido Boyacá Chicó vs. América de Cali para el 6 de noviembre.

Jugar la fecha 19 los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Realizar la fecha 20 entre el 12 y 13 de noviembre.

La Dimayor señaló que en los próximos días informará los horarios y escenarios definitivos de los compromisos.

La situación, que se originó por falta de coordinación logística entre las autoridades y el calendario del torneo, ha generado críticas por la improvisación y el impacto en la recta final del campeonato.

