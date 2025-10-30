Karting colombiano en alto: Juan Camilo Duque logró destacado título suramericano

El piloto colombiano se coronó campeón de la categoría DD2 Master en el Rotax Max Challenge South America Trophy 2025 en Ecuador y competirá en las Grand Finals de Baréin, Foto: Juan Camilo Duque

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El piloto bogotano Juan Camilo Duque conquistó el título de la categoría DD2 Master en el Rotax Max Challenge South America Trophy 2025, disputado en el Kartódromo Cotopaxi, en Ecuador, y con ello aseguró su clasificación a las Grand Finals Rotax 2025, que se celebrarán en Baréin entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Allí compartirá pista con leyendas del automovilismo, como el expiloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, hoy una figura consolidada en el kartismo internacional.

El logro de Duque no solo representa un triunfo personal, sino también un paso importante para el kartismo colombiano, una disciplina que ha crecido en competitividad y visibilidad en los últimos años. En Cotopaxi, el certamen reunió a 130 pilotos de ocho países de Sudamérica, todos con el mismo objetivo: ganarse un lugar en la cita mundial de Rotax, una de las más prestigiosas del calendario. En medio de una competencia exigente, con clima cambiante y un nivel técnico elevado, Duque mostró temple, constancia y velocidad para dominar su categoría y subirse al escalón más alto del podio.

“Ha sido una competencia muy dura, con rivales de gran nivel y condiciones de pista cambiantes. Este triunfo es el resultado del trabajo en equipo y la pasión por dejar en alto el nombre de Colombia”, expresó el piloto tras su consagración. Sus palabras reflejan la mezcla de esfuerzo y disciplina que lo han llevado a convertirse en uno de los referentes actuales del kartismo nacional.

El escenario no fue sencillo. El Kartódromo Cotopaxi, con 1.455,6 metros de longitud y 17 curvas en sentido horario, es conocido por ser uno de los trazados más técnicos de la región. Su combinación de zonas rápidas, frenadas intensas y amplios espacios para adelantar exige precisión y concentración constante. Los karts de la categoría DD2 Master, donde compite Duque, pueden alcanzar velocidades de entre 89 y 115 km/h, lo que convierte cada vuelta en una batalla por mantener el ritmo sin cometer errores.

El próximo gran reto será en Baréin, durante las Grand Finals Rotax 2025, evento que reúne a los campeones de las distintas series nacionales y continentales del mundo. Allí, el colombiano tendrá la oportunidad de medirse con pilotos de alto calibre, incluido Rubens Barrichello, quien además de su extensa trayectoria en la Fórmula 1 —con más de 300 Grandes Premios disputados— sigue activo en el automovilismo y ha encontrado en el karting una forma de mantenerse competitivo y cercano a sus raíces deportivas.

Más allá del desafío individual, la presencia de Juan Camilo Duque en Baréin también significa una nueva representación internacional para Colombia en un deporte que ha sido la base de formación de grandes pilotos en el mundo. El karting, muchas veces visto como la cuna del automovilismo, requiere precisión técnica, capacidad física y lectura de carrera; atributos que Duque ha desarrollado y puesto a prueba con éxito.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador