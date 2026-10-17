Atlético Nacional golea a Boyacá Chicó y sigue a la caza del liderato en la Liga BetPlay

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Atlético Nacional consiguió este sábado una contundente victoria por 4-1 en su visita a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja. El resultado le permitió al conjunto verdolaga mantenerse como escolta del líder América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor, mientras que los boyacenses sufrieron un nuevo tropiezo que complica sus aspiraciones de conservar la categoría.
El equipo antioqueño tardó un cuarto de hora en abrir el marcador. Juan Manuel Zapata realizó un saque de banda desde el costado derecho que Edwin Cardona controló dentro del área antes de enviar un centro al área chica. Allí apareció el canterano Emanuel Benítez, quien celebró su primer gol tanto con Nacional como en el fútbol profesional.
La segunda anotación llegó apenas cinco minutos después del descanso. Nicolás Rodríguez aprovechó su velocidad para avanzar por el centro y asistir a Edwin Cardona, quien se deshizo de su marcador con un movimiento y sacó un remate cruzado. El experimentado volante venció al guardameta rival y amplió la ventaja de los dirigidos por Lucas González en Tunja.
El encuentro recuperó algo de dramatismo en los minutos finales, cuando Boyacá Chicó dispuso de un penalti para descontar. Juan Carlos Díaz asumió el cobro desde los doce pasos y consiguió vencer a Franco Armani. El guardameta argentino estuvo cerca de evitar la anotación con su brazo derecho pero su esfuerzo fue insuficiente.
Sin embargo, la reacción del conjunto local no fue suficiente para cambiar el desenlace. Apenas seis minutos después del descuento, Andrés Sarmiento convirtió para sentenciar el triunfo de Nacional. Sarmiento, no conforme con su primer tanto, volvió a aparecer al 90+1 para firmar el 4-1 definitivo. Los antioqueños llegaron así a 26 unidades, una menos que América de Cali, que ha disputado un partido más este semestre.
La jornada sabatina de la Liga BetPlay Dimayor continuará con otros dos compromisos. A las 6:00 p. m., Millonarios recibirá a Jaguares en El Campín, después de que una inspección técnica determinara que el césped reúne las condiciones para jugar. Posteriormente, a las 8:10 p. m., Independiente Medellín enfrentará a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot.
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