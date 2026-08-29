Atlético Nacional goleó a Alianza en Valledupar y se acomoda en la parte alta de la tabla Foto: Atlético Nacional en X

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Atlético Nacional no necesitó demasiado tiempo para dejar claro que quería llevarse los tres puntos del Armando Maestre. El conjunto verdolaga golpeó temprano, manejó el partido durante buena parte de la noche y terminó imponiéndose 4-1 sobre Alianza F.C., en la octava jornada de la Liga BetPlay.

El equipo visitante abrió el marcador apenas a los cuatro minutos. Andrés Sarmiento aprovechó una pelota que quedó viva dentro del área después de un rebote y definió para poner el 1-0. Nacional mantuvo el control, ganó los duelos y evitó que el conjunto dirigido por Camilo Ayala pudiera acercarse con peligro al arco defendido por Franco Armani.

Nacional tomó ventaja en el primer tiempo

La superioridad del conjunto antioqueño volvió a reflejarse en el marcador a los 18 minutos. Alfredo Morelos recibió dentro del área una asistencia de Yeicar y cruzó su remate ante Wallens para marcar el segundo de Nacional.

El delantero llegó así a 65 goles con la camiseta verdolaga. Poco después, Marlos Moreno amplió la diferencia tras una acción colectiva y dejó el encuentro 3-0 antes de que se cumpliera la media hora.

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Alianza, sin embargo, encontró una oportunidad para reaccionar. Una mano dentro del área, revisada por el VAR, terminó en penal y Pipe Pardo se encargó de ejecutarlo a los 32 minutos para descontar.

El gol le dio otro impulso al local. Alianza adelantó sus líneas y comenzó a acercarse con mayor frecuencia, pero se encontró con un Franco Armani determinante. El arquero argentino respondió ante un remate de Pardo y evitó que el conjunto de Valledupar se marchara al descanso con una diferencia menor.

Armani apareció y Nacional sentenció

En el comienzo del segundo tiempo, Alianza intentó volver a meterse en el partido. Pardo tuvo otra oportunidad clara al quedar frente a Armani, pero el guardameta aguantó de pie, redujo el ángulo y volvió a impedir el segundo tanto del local.

Nacional respondió con posesiones más largas y mantuvo el control del resultado. Wallens también tuvo trabajo y evitó que la diferencia aumentara, especialmente ante Sarmiento y posteriormente frente a un remate de Jorman Zapata.

Con el paso de los minutos, el conjunto verdolaga fue enfriando el partido. Alianza realizó modificaciones para buscar una reacción, mientras Nacional administraba la ventaja y mantenía al local lejos de su área.

La sentencia llegó al minuto 78. Marlos Moreno presionó, recuperó la pelota y combinó con Rengifo. Tras recibir la devolución, el atacante apareció nuevamente para definir y marcar el 4-1. El doblete convirtió a Moreno en la figura del partido y terminó de liquidar la historia en Valledupar.

En los minutos finales, Nacional conservó la pelota y dejó correr el reloj sin mayores sobresaltos. Armani volvió a responder cuando Alianza consiguió acercarse, mientras el conjunto visitante celebraba una victoria contundente.

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Nacional se mete en el segundo puesto

Con este triunfo, Atlético Nacional se ubica segundo y fortalece su posición en la carrera por los primeros lugares. Además, el conjunto verdolaga todavía tiene dos partidos pendientes, por lo que la victoria ante Alianza puede tener un peso importante en su lucha por seguir escalando.

Las estadísticas también reflejaron el dominio visitante: Nacional tuvo 65,2 % de posesión, frente al 34,8 % de Alianza. El equipo antioqueño ganó 4-1 y cerró una noche en la que Sarmiento, Morelos y, especialmente, Marlos Moreno fueron protagonistas de una goleada que lo mantiene firme en la parte alta.

Así quedó la tabla de posiciones tras los juegos del sábado

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