Atlético Nacional goleó al Deportivo Cali y clasificó a cuartos de final de la Copa BetPlay

Marlos Moreno (izq.) y Alfredo Morelos marcaron en la goleada de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali. Foto: Atlético Nacional

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Atlético Nacional se instaló en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 después de vencer 3-0 al Deportivo Cali este lunes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El conjunto verdolaga fue superior durante buena parte del compromiso y terminó imponiéndose con autoridad para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

El partido pareció encaminado desde muy temprano para el cuadro antioqueño, que apenas necesitó cuatro minutos para romper el cero. Alfredo Morelos apareció para capitalizar un pase de Andrés Sarmiento y definir frente al arco caleño, poniendo rápidamente a Nacional arriba en el marcador y obligando al conjunto visitante a remar desde muy temprano.

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Ya en el segundo tiempo, el turno de aparecer en el marcador fue para Marlos Moreno. El atacante amplió la diferencia y encaminó definitivamente la clasificación verdolaga, mientras el Deportivo Cali intentaba encontrar alguna reacción que le permitiera regresar al partido. Sin embargo, el descuento nunca llegó y Nacional mantuvo el control del compromiso.

Sobre el cierre, Samuel Velásquez se encargó de sentenciar la serie con el tercer tanto de la noche. El defensor recibió un pase de Elías Cabrera y definió para establecer el 3-0 definitivo en el Atanasio Girardot. Así, los dirigidos por Lucas González cerraron una actuación contundente y dejaron al Cali de Rafael Dudamel sin posibilidades de prolongar su camino en el torneo.

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La Copa BetPlay continuará este miércoles 9 de septiembre con otros cuatro compromisos correspondientes a los octavos de final. Real Cundinamarca enfrentará a Inter de Bogotá, mientras América de Cali se medirá con Deportivo Pereira. Además, Once Caldas jugará contra Alianza y Deportivo Pasto recibirá a Independiente Medellín.

Con su victoria sobre el Deportivo Cali, Atlético Nacional se convirtió en uno de los primeros equipos en asegurar su presencia entre los ocho mejores de la Copa BetPlay 2026. Ahora, el cuadro verdolaga deberá esperar la definición del resto de las llaves para conocer a su próximo rival y continuar su camino hacia la defensa del título.

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